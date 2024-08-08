ABD'de Debby Kasırgası: Ölü sayısı 7'ye yükseldi

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NEW ABD'nin güneydoğusundaki eyaletleri etkisi altına alan Debby Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Kuzey Carolina eyaleti yetkilileri, şiddetli yağışlara sebep olan kasırganın hızının yavaşladığını ancak can kaybının arttığını belirtti. Hasar gören bir evde bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin (NHC) verilerine göre, Atlas Okyanusu'na doğru yönelen Debby Kasırgası, bu sabah tekrar Güney Carolina'dan karaya çıktıktan sonra Kuzey Carolina'da yıkıma sebep olan hortumlar oluşturdu ve bir kasabayı sular altında bıraktı.

Daha kuzeyde bulunan Virginia eyaletinin bir kısmında da etkisini göstermeye başlayan kasırga, dün gece New York ve New Jersey eyaletlerinde de yoğun yağışlara sebep oldu.

Kasırganın etkisi altında kalan 5 eyalette hala 415 binden fazla aboneye elektrik sağlanamıyor.

Debby Kasırgası, 6 Ağustos'ta Florida'nın Steinhatchee isimli kıyı kasabasından saatte 80 mil (yaklaşık 130 kilometre) hızla karaya ulaştıktan sonra kuzeye doğru ilerlemiş ve yavaşlayarak tropikal bir fırtınaya dönüşmüştü.

Fırtına nedeniyle daha önce hayatını kaybeden 6 kişiden 5'i ağaç düşmesi veya trafik kazası, bir kişi de teknenin devrilmesi sonucu ölmüştü.