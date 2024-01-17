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ABD'de 2023 yılında 50 bine yakın emekli asker akut intihar krizine karşı tıbbi destek aldı - Son Dakika
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ABD'de 2023 yılında 50 bine yakın emekli asker akut intihar krizine karşı tıbbi destek aldı

ABD'de 2023 yılında 50 bine yakın emekli askerin akut intihar krizine karşı tıbbi destek aldığı belirtildi. Gazi İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz bakım politikası kapsamında 49 bin 714 emekli askerin tedavi altına alındığı ve binlerce hayatın kurtarıldığı ifade edildi. Bu sağlık hizmeti için 64 milyon dolar harcandığı bildirildi. Geçen yıl yapılan bir araştırmada, Amerikalı emekli askerler arasındaki intihar oranının diğer gruplara göre yüzde 71,8 daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı.

ABD\'de 2023 yılında 50 bine yakın emekli asker akut intihar krizine karşı tıbbi destek aldı
17.01.2024 - 21:47,  Güncelleme: 21:51
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NEW ABD'de 2023 yılında 50 bine yakın emekli askerin akut intihar krizine karşı tıbbi destek aldığı belirtildi.

ABD Gazi İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2023 başında yürürlüğe giren ücretsiz bakım politikası kapsamında, görev süresini tamamlamış 49 bin 714 emekli askerin, akut intihar krizine karşı tedavi altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İntiharı önlemekten daha önemli bir şey yok ve ücretsiz bakımın bu şekilde genişletilmesi, bu yıl muhtemelen binlerce hayat kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Emekli askerlere ücretsiz verilen bu sağlık hizmeti için 64 milyon doları aşkın harcama yapıldığı belirtildi.

Bakanlık geçen sene yeni bir uygulama başlatmıştı

Gazi İşleri Bakanlığı, Ocak 2023'te akut intihar krizinde emekli askerlerin ve bazı eski hizmet üyelerinin herhangi bir sağlık tesisine ücretsiz olarak acil bakım almak üzere gitmesine imkan veren yeni bir uygulama başlatmıştı.

Bakanlığın geçen yılki bir raporu, 2021'de Amerikalı emekli askerler arasındaki intihar oranının, yaş ve cinsiyet farklılıkları da değerlendirildiğinde diğerlerine göre yüzde 71,8 daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.

Ayrıca Brown Üniversitesinin 2021 yılındaki bir araştırmasında, 11 Eylül 2001'den sonra ABD ordusunca gerçekleştirilen çatışmalarda ölen Amerikan askeri sayısının 7 bin 57, aynı dönemde intihar eden asker sayısının da 30 binden fazla olduğu bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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