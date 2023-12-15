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ABD'de eski FBI ajanı Rusya'ya yaptırımları delmek için komplo kurmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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ABD'de eski FBI ajanı Rusya'ya yaptırımları delmek için komplo kurmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi Charles McGonigal, Rusya'ya yaptırımları delmek için komplo kurmak suçundan 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. McGonigal, Rus oligark Oleg Deripaska'yla işbirliği yaparak, Rusya'ya yaptırımları ihlal etmenin karşılığında 50 ay hapse mahkum edildi.

ABD\'de eski FBI ajanı Rusya\'ya yaptırımları delmek için komplo kurmak suçundan hapis cezasına çarptırıldı
15.12.2023 - 00:31,
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NEW ABD'de, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) üst düzey istihbarata karşı koyma görevlisi Charles McGonigal, ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını delmek için komplo kurmak suçundan 4 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

McGonigal, Rus oligark Oleg Deripaska'yla işbirliği yaparak, Rusya'ya yaptırımları aykırı hareket etmenin karşılığında 50 ay hapse mahkum edildi.

Eski ajan McGonigal, mahkemede kararın açıklanması öncesinde yaptığı son konuşmasında, "Bir suç işledim ve eski bir FBI özel ajanı olarak bu bana aşırı duygusal ve fiziksel acı veriyor." diyerek pişmanlığını itiraf etti.

Davanın hakimi Jennifer Rearden, "McGongial, eylemlerinin bu yaptırımları ihlal ettiğini çok iyi biliyordu." ifadesini kullanırken, eski FBI ajanının 26 Şubat'ta hapis cezası nedeniyle yetkililere teslim olması gerektiğini belirtti.

Adalet Bakanlığı Savcıları, Charles McGonigal'in yaptırımlar altında Rus oligarktan gizli ödemeler kabul etme suçunu ağustosta kabul etmesinin ardından McGonigal için beş yıl hapis cezası istemişti.

FBI ajanları hakkında maksimum potansiyel ceza ABD Kongresi tarafından belirleniyor.

24 Ocak'ta tutuklanmıştı

ABD Adalet Bakanlığı 24 Ocak'ta, eski bir üst düzey FBI çalışanı olan Charles McGonigal'in, bir Rus oligarkın ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını açıklamıştı.

Soruşturma kapsamında, Rus oligark Oleg Deripaska'ya yardım etmekle suçlanan McGonigal'in yanı sıra eski Sovyet döneminden bu yana görev yapan eski Rus diplomat, sonradan ABD vatandaşı mahkeme tercümanı Sergey Shestakov da gözaltına alınmıştı.

McGonial ve Shestakov'un, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına yardımı nedeniyle 2018'de ABD'nin yaptırım uyguladığı Deripaska'ya yardım etmekle suçlandığı belirtilmişti.

ABD'nin uyguladığı para cezalarına ilave olarak Deripaska, eylül 2022'de ABD yaptırımlarını doğrudan ihlal etme girişimleriyle de suçlanmıştı.

McGonigal, 2018'de emekli olana kadar, 11 Eylül 2001 terör saldırıları da dahil olmak üzere, ülkenin en önemli ulusal güvenlik ve terörizm davalarında 20 yıldan fazla görev yapmıştı.

Eski istihbaratçı ayrıca, eylül ayında Washington'da, hakkında açılan diğer bir davada suçunu kabul ederek, yabancı yetkililerle temaslarını ve Arnavutluk istihbarat teşkilatının eski bir çalışanından kabul ettiği yüzbinlerce doları gizlediğini itiraf etmişti.

Kaynak: AA
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