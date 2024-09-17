ABD'de Filistinli-Amerikan Temsilci Seçildi

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ABD'de seçilen ilk Filistinli-Amerikan Eyalet Temsilcisi Ruwa Romman, ABD seçimlerinde ilklerin yaşandığını belirtti.

AA'nın, " Gazze'nin ABD seçimlerine etkisi" başlıklı haber paketinin üçüncü bölümünde, Georgia eyaletinin demokrat temsilcisi Rumman ile ABD'de Gazze sonrası yaşanan değişim mercek altına alındı.

Ulusal Kararsızlar Hareketi ve AbondonBiden (Biden'ı Terk Et) hareketleriyle ABD'de birçok eyalette örgütlenen Müslüman Amerikalılar, diğer kararsız hareketlerle birleşerek sandıkta Amerikan yönetiminin Gazze konusundaki tutumuna tepkisini göstermeyi hedefliyor.

Gazze'de devam eden saldırıların ardından ABD halkında bir uyanışın başladığı belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris, demokratların yeni başkan adayı seçildi.

Harris'ten ümitli olan ABD'deki kararsız seçmen, yeni bir şok yaşıyor. Harris'in adaylığının ardından İsrail'e olan desteğini açıkça belirtmesi; kalıcı ateşkes, silah ambargosu ve İsrail'e yapılan dış yardımların kesilmesini bekleyen kararsız seçmenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Ön seçimlerde kendini gösteren kararsız hareketler birleşerek güçlerini sandıkta göstermeyi hedeflerken aynı zamanda demokratlar içindeki Filistin yanlısı temsilcilere oy vererek Demokrat Partide de etkinliklerini göstermek istiyor.

ABD'de seçilen ilk Filistinli Müslüman kadın oldum

Georgia eyaletinde on yıldır siyaset yapan Romman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2022 yılında seçildim ve Georgia Eyalet Meclisine seçilen ilk Müslüman kadın oldum. Seçilen ilk Filistinliyim. Yolculuğum, doğduğum yer olan Ürdün'de başladı. Ailem, ben 8 yaşındayken kardeşlerimle birlikte beni Georgia'ya taşıdı." dedi.

ABD hükümetlerin İsrail'i açıkça destekledikleri bilinen bir gerçek. Kongre Araştırma Servisinin 1 Mart 2023 tarihli raporuna göre İsrail, 1948 yılından bu yana ABD'den 158 milyar dolar dış destek aldı.

Ulusal Demokratik Kongrede (DNC) demokrat taban, Filistinli-Amerikan Romman'ın 2 dakikalık konuşma yapmasını talep etmesine rağmen bu reddedildi ve İsrailli-Amerikan bir aile sahneye çıkarılarak konuşmalarına izin verildi.

Romman, DNC hakkında "Ne kadar hayal kırıklığına uğratsa da DNC, en güçlü Demokrat destekçilerin bir araya geldiği yerdir. Büyük bir motivasyon toplantısıdır. Çoğunluğu tarafsızdır." diye konuştu.

Kongredeki atmosferi anlatan Romman, "Orada bulunanlar kefiye takıyorlardı, ateşkes rozetleri ve tişörtleri giyiyorlardı. İlk kez bir değişim yaşanıyor. İlk kez Demokratik tabanın çoğunluğu bizi destekliyor. Bu daha önce hiç olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Harris delegelerinin ateşkes delegeleri olarak kendilerini tanımladıklarından bahseden Romman, "İster sendikalar olsun, ister yenilikçi örgütler hatta seçilmiş yetkililer olsun. Harris delegeleri, birbirlerini ateşkes delegesi olmaya teşvik etti. Şimdi ülke genelinde 300 ateşkes delegesi var." dedi.

İlk kez demokratların önemli bir kısmının Filistin yanlısı olduğunu belirten Romman, "Benim öncelikli amacım da (Filistin yanlısı) bu koalisyonu korumak ve bunu kullanarak Amerikan-İsrail halkla ilişkiler komitesi AIPAC ve İsrail için demokratik çoğunluk DMFI gibi kuruluşları ilk seçimlerde devirmek." ifadelerine yer verdi.

İlk kez bir anti-AIPAC koalisyonu var

ABD'de en güçlü İsrail lobilerinden olan DMFI ve AIPAC ilk kez bizzat Amerikan halkı tarafından hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Bu seçimlerde AIPAC Filistin yanlısı temsilcileri koltuğundan etmek için 100 milyon dolar fon ayırdığını duyurdu.

Bulunduğu eyalette cumhuriyetçiler tarafından terörist olarak yaftalanan ve bu durumun eyalet valisi tarafından da desteklendiğini ifade eden Romman şunları kaydetti:

"İlk kez bir anti-AIPAC koalisyonu var. Şu anda özellikle yeni hareketlerin AIPAC'a karşı olduğu birçok organizasyon oluştu. Her birinin bütçesi var. Örneğin, Working Families Party'nin bu yıl 20 milyon dolarlık bir bütçesi vardı ve bu, büyük bir rakam. Tüm bu organizasyonları bir araya getirdiğinizde, AIPAC ile rekabet edebilme imkanına sahip oluyorsunuz."

AIPAC ile mücadele konusunda Müslüman ve Arap toplumundan destek almayı ümit ettiğini belirten Romman, "AIPAC genellikle zenginlerden ve milyarderlerden para alıyor. Ancak Müslüman ve Arap topluluğumuzda da büyük bir servet var ve şu anda bunun sadece yüzde 2'si politik bağışlara gidiyor, yardım bağışlarına kıyasla. Eğer bu denklemi yüzde 15 yapabilirsek bu seçim dinamiğini tamamen değiştirebilir." değerlendirmesini yaptı.

İlk kez Amerikalılar İsrail'in yanlış yaptığını düşünüyor

ABD halkının birçoğunun sağlık ve eğitim haklarından yoksun ve evsiz olarak yaşadığı belirtilirken bu durumun sürdürülebilir olmadığının farkına varan halkların, siyasilerin ve ülkedeki etkin kimselerin giderek İsrail karşıtı bir koalisyona dönüştüğü ifade ediliyor.

Romman, ABD halkının artık işgali öğrendiğini ve bu durumun 7 Ekim 2023'te başlamadığını, bunun onlarca yıldır devam eden bir şiddet döngüsü olduğunu fark ettiğini belirterek "İlk kez insanlar İsrail'in yaptığının yanlış olduğunu konuşuyorlar. Bunun sonucunda, bu konuda açıkça konuşan ve artık sessiz kalmak zorunda hissetmeyen sağlam bir taban oluşuyor." diye konuştu.

"Faşist sağcı bir hükümeti silahlarımızla ve paramızla desteklemek sürdürülebilir değil." diyen Rumman, ABD halkının değişimi hakkında "Bu, büyük bir değişim. ABD seçimlerinde ilkler yaşanıyor." dedi.

Boykotların etkili olduğunu ancak politika değişikliğinin oldukça yavaş ilerlediğini, ölenlerin boşuna ölmediklerini anlatan Romman, şunları kaydetti:

"Amerikalıların büyük çoğunluğunun 80 yıldır sahip olduğu bir görüşü, 11 ayda değiştirdik. Bu yeterince hızlı mı? Hayır, ama bu yüzden pes edemeyiz. Kişisel olarak, gelecekte sadece bir hayatı bile kurtarabilirsem, bu benim temel hedefimdir."

Senatörlerin İsrail'e daha fazla karşı çıkması bir ilk

Başkan Yardımcısı Harris'in de aralarında bulunduğu demokrat bir grubun Netanyahu'nun temsilciler meclisindeki konuşmasını boykot etmesine değinen Ruwa Romman, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Daha önceki silah satışlarına ilişkin tasarılara baktığımızda, demokratların olumsuz oy kullanan sayısının giderek arttığını görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Netenyahu'nun konuşmasının ardından demokratların tepkilerinin büyüdüğünü ve çoğunluk görüşü haline gelme ihtimali üzerinde duran Romman, "Kimin bizimle durduğunu gördüm. Temsilci Ilhan Omar orada bulunmayı seçti çünkü o kişiyi yüz yüze görmek istedi. Bu bir tür protesto anıydı onun için bu anlaşılabilir. Ancak diğer herkes boykot etti. Daha fazla demokratın İsrail'e silah satışlarına karşı oy kullandığını görüyoruz." diye konuştu.

ABD seçim maratonu bu dönem oldukça heyecanlı ve farklı bir atmosferde ilerliyor. İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırıları ABD seçimlerinde ilklerin yaşanmasıyla birlikte ciddi bir değişime ve Amerikan toplumunda dönüştürücü bir etkiye sahip olması bekleniyor.