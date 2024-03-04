ABD'de IGMG'ye bağlı ilk cami ve eğitim merkezi açıldı - Son Dakika
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ABD'de IGMG'ye bağlı ilk cami ve eğitim merkezi açıldı

ABD\'de IGMG\'ye bağlı ilk cami ve eğitim merkezi açıldı

ABD'de, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı ilk cami ve eğitim merkezi olan Hilal Islamic Center, Virginia eyaletinde hizmete girdi. Açılış törenine IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği yetkilileri ve çeşitli eyaletlerden gelen Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Ergün, açılışta yaptığı konuşmada camilerin sadece namaz kılınan yerler olmadığını, insanları ve toplumu dönüştüren, değerlerini benimseyen mekanlar olduğunu vurguladı. Hilal Islamic Center Şube Başkanı Halil Bulut ise merkezin bölgedeki Müslümanlara hizmet vereceğini ve ramazan ayında iftar programları düzenleyeceklerini belirtti.

04.03.2024 21:15  Güncelleme: 21:29
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NEW ABD'de, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı ilk cami ve eğitim merkezi törenle açıldı.

IGMG teşkilatına bağlı hizmet verecek ilk cami ve eğitim merkezi, Virginia eyaletinde hizmete girdi. Cami ve eğitim merkezi, "Hilal Islamic Center" adıyla hizmet verecek.

Fairfax kentinde gerçekleşen açılış törenine, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden yetkililer, çeşitli eyaletlerinden gelen Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kanada ve Almanya'dan davetliler katıldı.

IGMG Genel Başkanı Ergün, açılışta yaptığı konuşmada, "Biz sadece namaz kılmak için cami açmıyoruz, namaz kılmak isteyen sokakta da kılar, evinde de kılar. Bizim bir derdimiz var." dedi.

Ergün, IGMG camilerinin bir merkez olduğuna dikkat çekerek, "Cami, insanı, toplumu dönüştüren, bulunduğu toprakları vatan kabul eden, o topraklara yük olan değil yük alan insanları yetiştiren mekanlar olmalıdır." diye konuştu.

Hilal Islamic Center Şube Başkanı Halil Bulut ise "uzun bir emeğin meyvesi olarak" camilerine kavuştuklarını belirtti.

Bulut, IGMG Genel Merkezinin katkılarıyla açılan merkezin bölgedeki Müslümanlara hizmet vereceğini, ramazan ayında da camide her gün iftar programı düzenleyeceklerini ifade etti.

Kurdelesi kesilerek açılışı gerçekleşen merkezde, caminin yanı sıra, çocukların kültür ve değerler eğitimi alacağı derslikler de yer alıyor.

IGMG

Avrupa'da "Milli Görüş" adıyla 1967'de temelleri atılan IGMG, 1985'ten itibaren Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ismiyle, 1995'ten sonra ise daha geniş kitleye hizmet sunabilmek için İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları olarak faaliyetlerine devam etti.

IGMG, 11 Batı Avrupa ülkesi, Balkanlar, ABD, Kanada, Japonya ve Avusturalya gibi dünyadaki 40 bölgede çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de IGMG'ye bağlı ilk cami ve eğitim merkezi açıldı - Son Dakika

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