ABD'de Kızamık Vakaları Artıyor

LOS ANGELES, 29 Mart (Xinhua) -- ABD'de yıl içinde şimdiye kadar toplam 483 teyit edilmiş kızamık vakası bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) Cuma günü açıkladığı son verilere göre ülkede bu yıl 5 kızamık salgını yaşandı. Birbiriyle bağlantılı üç veya daha fazla vaka görülmesi salgın olarak tanımlanıyor.

Teyit edilen vakalar 20 idari bölgeye yayılmış durumda. Vakaların 70'i hastaneye yatırılırken, iki kişi hayatını kaybetti.

Ülkede 2025 yılında kayda geçen kızamık vakalarının sayısı, 2024'teki toplam vaka sayısı olan 285'i şimdiden geçmiş durumda.

Kızamığı önlemenin en etkili yolunun aşı olduğunu vurgulayan CDC, iki doz uygulanacak kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısının hastalığı önlemede çok etkili olduğunu belirtti.