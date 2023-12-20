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ABD'de Proud Boys lideri 40 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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ABD'de Proud Boys lideri 40 ay hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de aşırı sağcı Proud Boys adlı grubun eski liderlerinden Charles Donohoe, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol aldığı gerekçesiyle 40 ay hapis cezasına çarptırıldı. Donohoe, baskında zarar gören ve hayatını kaybeden Amerikalıların ailelerinden özür diledi ve eylemlerinin yanlış olduğunu ifade etti. Tutuklu bulunduğu süre de göz önünde bulundurularak ilerleyen aylarda hapisten çıkması bekleniyor.

ABD\'de Proud Boys lideri 40 ay hapis cezasına çarptırıldı
20.12.2023 - 03:55,
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ABD'de aşırı sağcı "Proud Boys" adlı grubun eski liderlerinden Charles Donohoe, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol aldığı gerekçesiyle 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Washington DC'de görülen duruşmada, yargıç Timothy Kelly, Donohoe'nin 6 Ocak Kongre baskınında işlediği iki farklı suçtan dolayı suçlu olduğuna hükmetti. Donohoe'ye 40 ay hapis cezası verildi.

Duruşmada, baskında zarar gören ve hayatını kaybeden Amerikalıların ailelerinden özür dileyen Donohoe, karıştığı eylemlerin yanlış olduğunu ifade etti.

Mart 2021'de tutuklanan ve o tarihten bu yana hapiste bulunan Donohoe'nin, cezaevinde kaldığı süre de göz önünde bulundurularak ilerleyen aylarda cezasını doldurup hapisten çıkacağı kaydedildi.

6 Ocak Kongre baskınını organize ettiği iddiasıyla "Proud Boys" grubunun eski lideri Enrique Tarrio, 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de Proud Boys lideri 40 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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