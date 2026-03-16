ABD'de Şiddetli Fırtına ve Kar Uyarısı

16.03.2026 13:40
ABD'nin kuzey eyaletlerinde 100 milyonu aşan kişiyi etkileyen fırtına ve kar yağışı uyarısı yapıldı.

ABD'nin kuzey kesimindeki eyaletlerde şiddetli kar yağışı ve fırtına riski nedeniyle 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen ciddi hava durumu uyarısı yapıldı.

ABD'nin Nebraska eyaletinde orman yangınları sürerken ülkenin kuzeyinde fırtına uyarıları veriliyor.

ABC News'in haberine göre Wisconsin, Minnesota, Michigan gibi eyaletlerin olduğu "Great Lakes" bölgesi ve kuzeydeki diğer eyaletlerde kuvvetli fırtına ve şiddetli kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede, 100 milyonu aşkın kişiyi etkileyen şiddetli hava durumu uyarısı yapılmasının yanı sıra South Dakota, North Dakota ve New York'ta kar yağışı beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, Maryland eyaleti Valisi Wes Moore yaptığı yazılı açıklamada, acil durumlara hazır olunması talimatı verdiğini belirterek, uyarı yapılan bölge sakinlerine güvenli yerlere sığınmaları çağrısında bulundu.

Ayrıca, Nebraska eyaletinde devam eden orman yangınları nedeniyle de 243 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Hava Durumu, Acil Durum, Fırtına, Fırtına, Güncel, Çevre, Son Dakika

