ABD'de Southwest Key adlı kuruma cinsel istismar davası açıldı

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ABD'de refakatsiz göçmen çocuklara barınma sağlayan Southwest Key adlı kuruma, çalışanlarının koruması altındaki çocuklara 2015'ten bu yana cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Southwest Key isimli kar amacı gütmeyen kurumun çalışanlarının 2015'ten 2023'e kadar bakımı altındaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, istismarı önlemek için yeterli önlem almadığı ve çocukların cinsel istismarı şikayet etmelerini önlediği gerekçesiyle kuruma dava açıldığı ifade edildi.

Texas eyaletinin başkenti Austin merkezli Southwest Key, güney sınırından gelen refakatsiz göçmen çocuklara barınma sağlıyor.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı altında faaliyet gösteren Southwest Key'in 29 barınmaevi bulunuyor.