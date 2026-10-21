CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi - Son Dakika
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CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi

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CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin davada savcı, Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Savcı, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama hakkında ise suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat istedi.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin ceza davasında, duruşma savcısı esas hakkındaki mütaalasını açıkladı.

9 KİŞİYE CEZA İSTENDİ

Savcı, Baki Aydöner, Ekrem İmamoğlu, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Gülerkaya, Nihat Yeşiltaş, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş’in “fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek atılı suçu işlediklerinin sabit görüldüğünü” belirterek, sanıkların Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ile TCK’nin 37/1 ve 53/1’inci maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini istedi.

CEMİL TUGAY DAHİL 3 KİŞİYE BERAAT İSTENDİ

Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise mevcut deliller itibarıyla atılı suça iştirak ettiklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatleri talep edildi.  Savcının mütaalasını açıklamasının ardından 12 sanığın yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilmişti.

Sanıkların birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şunlar yer alıyor:

"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları anlaşılmıştır."

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da arasında bulunduğu 12 sanık hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Cumhuriyet Halk PartisiEkrem İmamoğluHüseyin YaşarRıza AkpolatCemil TugayÖzgen NamaPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Alişan Işık Alişan Işık:
    bize gel AKLAN DAVASI 43 8 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Hani cemil.tugay sucluydu iki hafta once ? vallaha bunlar da din Iman yok 22 2
    128547Ab& 128547Ab&:
    siz saman öğütmeye devam 1 4
    128547Ab& 128547Ab&:
    Hahahaha acı varmı aci 2 2
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    izmir, 100 yıldır marşlarla uyutuldu. dağlarında çiçek yerine körfezini pislik götürdü. cemil başkan sayesinde hizmet alır umarım 10 33 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Anlamaz Davut kardeş bunlar saman öğütme Makinesi lazım 1 3
  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    adalet yine adaletsiz liğini göstermiş 26 4 Yanıtla
  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    ne olursan ol yine bize gel alan geniş 22 2 Yanıtla
    osman Öztürk osman Öztürk:
    Senin de alan pek dar değil sanirsam iboş 1 12
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    ospik boş yapma git parkta oyna 8 3
  • ibrahimhantas ibrahimhantas:
    muhalifler içeri klarnetçiler dışarı 16 5 Yanıtla
    osman Öztürk osman Öztürk:
    Iboş sen de mi iceri girmek istiyorsun 1 6
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