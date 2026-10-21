Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu - Son Dakika
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Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

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Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
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Bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kendi aralarında belirlediği "22.00'den sonra tuvalete gitmek yasak" ve "haftada 2'den fazla duş almak yasak" gibi sert oda kuralları büyük tepki topladı.

Bir öğrenci yurdunda kalan üniversiteli kızların kendi aralarında belirleyip oda kapısına astığı strict kurallar sosyal medyada gündem oldu. Banyodan tuvalet kullanımına, parfüm sıkmaktan uyanma saatine kadar pek çok kısıtlamanın yer aldığı liste kısa sürede yorum bombardımanına tutuldu.

"22.00’DEN SONRA TUVALETE GİTMEK YASAK"

Yurtta kalan bir öğrencinin sosyal medya hesabından paylaştığı oda kuralları görenleri hayrete düşürdü. Öğrencilerin kendi aralarında aldıklarını belirttikleri listede şu maddeler yer aldı:

  • Haftada 2’den fazla duşa girme yasak.
  • 22.00’den sonra duşa girmek yasak.
  • Buzdolabına 3’ten fazla eşya koymak yasak.
  • Saat 10.00’dan önce uyananlar elini yüzünü mescitte yıkayacak.
  • Parfüm sıkmak yasak. (Dışarıda sıkılacak)
  • 22.00’den sonra tuvalete gitmek yasak.
  • 23.00’den sonra odaya giriş yapanlar idareye bildirilecek.
Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

"NEFES ALMAK SERBEST Mİ?"

Paylaşımın ardından liste kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar tepkilerini şu yorumlarla dile getirdi:

  • "Bu kuralları yurt yönetimi koysa kadına baskıya hayır deyip eylem yapacaklar."
  • "Ne bu, Nazi kampı kuralları mı?"
  • "Haftada 2'den fazla duşa girmek yasak mı?"
  • "Faturayı kendileri ödüyor sandılar bence."
  • "Nefes almak serbest mi?"
Auto OlaysızGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Tarafsız yorum Tarafsız yorum:
    "Her gün, en geç gün aşırı yıkanılacak." denmesi gerekirken. Haftada en çok 2 yıkanma nedir la?? Bakteri yuvası olur insan..sokakta, otobüste diğer insanlara da zulüm 3 0 Yanıtla
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Bilerek yazıp paylaşım yapmışlar! İlgi çekmeye çalışmak için!! Kendileride saçmalık olduğunu biliyor. Böyle şeyleri bari haber diye buraya koymayin 2 0 Yanıtla
    PROJECT SKYNET PROJECT SKYNET:
    En doğru yorum bu.rage bait ilgi manyaklığı sansasyon ile kafayı bozmuş millet 0 0
    Tarafsız yorum Tarafsız yorum:
    heheh.. Kurallar -Yıkanma sayısı ve 22'den sonra WC'ye gidilmeyecek hariç- normal .. Medeni insana bunları söylemeye/hatırlatmaya gerek olmadığı doğru. 0 0
  • abbas dursun abbas dursun:
    gerçekte kız yurtlarında nelerin döndüğünü bi bilseniz bu habere güler geçersiniz kızlarınıza sahip çıkın başıboş bırakmayın o kadar söylüyorum 1 1 Yanıtla
  • doğrucu davut doğrucu davut:
    bu kyk yurdu değil. özel yurttur. benim kızım kyk da kalıyor, sıcak su 7/24 hem de banyo ve lavabo 3 kişilik odanın içinde. çalşılma masası her bir öğrenci için ayrı. bu arada ben 95 senesinde üniveristede iken, odamız 15 kişilikti, ve haftada 2 gün su verilirdi. inanmayan inanamsın. vallahi de böyleydi. 2 0 Yanıtla
  • Ömer Ömer:
    Odaların kendi kuralları olmak zorunda. Yoksa her gelen ışığı açıp, gece duşa girip ses çıkarıp uyuyanı rahatsız ederse o odada kaos çıkar. Daha düzgün şekilde yazılabilirdi ama küfür ve +18 yasak olması gayet ideal 0 0 Yanıtla
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