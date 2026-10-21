Eşref Fakıbaba\'dan Müsavat Dervişoğlu\'nu kızdıracak sözler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti yönetimiyle "Terörsüz Türkiye" süreci ve Yeni Anayasa konularında derin fikir ayrılıkları yaşadığını duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verirken, Meclis'te gerçekleşecek kritik oylamalardaki kişisel tutumunu da net bir şekilde ortaya koydu.

"AK PARTİ'YE GEÇİŞ KARARIM YOK"

Hakkında son dönemde sıkça dile getirilen AK Parti'ye katılacağı yönündeki transfer iddialarını değerlendiren Fakıbaba, şu an için böyle bir kararının bulunmadığını belirterek söylentileri yalanladı. Ancak İYİ Parti Genel Merkezi'nin aldığı bazı stratejik kararlarla ciddi anlamda ayrıştığının altını çizdi.

Eşref Fakıbaba'ya rozetini Meral Akşener takmıştı

"BARIŞ SÜRECİNİN YANINDAYIM"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Fakıbaba, geçmiş oylamalarda grup disiplinini bozmamak adına parti kararına uyduğunu fakat kişisel olarak farklı düşündüğünü belirtti. Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" dedi.

YENİ ANAYASA VE MEKKE ANLAŞMASI'NA 'EVET' SİNYALİ

İYİ Parti yönetiminin Yeni Anayasa çalışmalarına mesafeli durmasına karşın kendi tavrını netleştiren Fakıbaba, Türkiye’nin sivil ve yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu savundu. Meclis'e gelecek olan Yeni Anayasa metnine "Evet" oyu kullanacağını açıklayan Fakıbaba, ayrıca Mekke Anlaşması’na da destek vereceğini ifade etti.