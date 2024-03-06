ABD Başkanlık Seçimi Öncesi Yasa Dışı Göç ve Sınır Güvenliği Ön Planda

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ABD, 2024 Başkanlık Seçimi yolunda "Süper Salı" ile önemli bir dönemeci aşarken, seçmenin en çok dikkate aldığı sorunların başında yasa dışı göçmenler ve sınır güvenliği geliyor.

AA muhabiri ABD'nin Meksika'ya komşu Texas eyaletine bağlı sınır kenti El Paso'da "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimlerde Amerikalıların nabzını tuttu.

Başkanlık seçimine 8 ay kala, çeşitli anket firmalarının yaptığı araştırmalarda, ekonomi ve yasa dışı göçmenler, seçmenin en çok önemsediği sorunlar arasında yer alıyor.

Cumhuriyetçi aday adayı Donald Trump ve Demokrat aday adayı Joe Biden, göç konusunun önemini bildiği için "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 15 büyük eyalette yapılan ön seçimler öncesi Meksika sınırını aynı günde ziyaret etti.

Trump başkan seçilirse yasa dışı geçişleri engelleyeceği ve ülkedeki kaçakları geri göndereceği sözünü verdi, Başkan Biden'ı da açık kapı politikası ile ülkeyi göçmenlerle doldurmakla suçladı.

Biden ise Kongre'ye sundukları 118 milyar dolarlık "sınır güvenliği ve yabancı yardım" paketi tasarısını savundu. Biden yönetimi, Ukrayna ve İsrail'e yapılacak askeri yardım paketinin içine sınır güvenliği ile ilgili bütçeyi de sıkıştırarak bir taşla iki kuş vurmaya çalıştı.

Ancak Trump'ın çağrısı ile Cumhuriyetçiler aleyhte oy kullandı ve tasarı düştü. Biden, Texas Brownsville'de yaptığı konuşmada, tasarının düşmesinin sorumlusu olarak Cumhuriyetçi rakibi Trump'ı gösterdi.

İki başkan adayının karşılıklı suçlamaları aslında tarafların yasa dışı göç konusundaki seçim stratejisini de ortaya koyar nitelikte.

Seçmen yasa dışı göçün bir sorun olduğu konusunda hemfikir

Konunun çözümü hakkında farklı görüşlere sahip olsalar da Cumhuriyetçi ve Demokrat seçmenler, yasa dışı göçün bir sorun olduğu konusunda hemfikir görünüyor.

AA'nın "Süper Salı" ön seçimlerini izlediği noktalardan biri de Texas eyaletinin sınır kenti El Paso. ABD'nin en büyük eyaletlerinden Texas, ülke ekonomisinin de lokomotif gücü. Seçmenin büyük çoğunluğu geleneksel olarak Cumhuriyetçi olsa da sınır kenti El Paso Demokrat çoğunluğa sahip bulunuyor.

AA muhabirine konuşan ve ismini vermeyen Cumhuriyetçi bir seçmen, ülkenin en önemli sorunlarını "ekonomi, göçmenlik ve gazilere verilen haklar" olarak sıraladı.

ABD'nin göçmenlerin ülkesi olduğunu ancak her şeyin yasal çerçevede olması gerektiğini anlatan ABD ordusundan emekli bir asker, "Göç meselesi benim için çok önemli bir konu. Çünkü ekonomimize zarar veriyorlar ve gazilere vermeleri gereken imtiyazları yurt dışından yasa dışı olarak gelenlere veriyorlar." diye konuştu.

ABD ordusunun dünyanın çeşitli ülkelerinin sınırlarını korumak için çalıştığını ancak kendi sınırlarını koruyamadığını söyleyen emekli asker, Biden yönetiminin Ukrayna ve İsrail'e yardım ederken Meksika sınırının güvenliğini sağlayamamasını eleştirdi.

Emekli asker, Biden yönetiminin Amerikan vatandaşlarına harcaması gereken paraları göçmenlere harcadığına inandığını dile getirdi.

Emekli Demokrat seçmen Paola Chavez, "Harcanmaması gereken yerlere harcanan paralar olduğuna inanıyorum. Sınır duvarı bunlardan biri. Bence bu para insanlara yardım için, teknoloji için harcanmalıydı. Kurtların bile göçünü engelleyen aptalca bir duvara değil." ifadeleriyle, Trump yönetiminin sınır duvarı projesini eleştirdi.

Bir diğer emekli kadın seçmen, "Ben değişim istiyorum. Bu günlerde işlerin gidişatından hiç memnun değilim. Yeni yüzler gelmeli. Neredeyse her şeyin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Göçmenlik ve sınır meselesi…" görüşünü paylaştı.

"Biz başka şeyler için oy kullandık, onlar bu yetkiyi bizim isteğimizin aksine kullandı." ifadelerini kullanan kadın seçmen, Biden'a oy verdiğini ancak yönetiminden memnun olmadığını dile getirdi.

Rick Floris ise yasa dışı göçün bir sorun olduğunu vurgulayarak, partiler arasında bu çatışma varken bir değişiklik olacağına inanmadığını ancak bir şeyler yapılması gerektiğini aktardı.

Meksika sınırından geçen kaçak göçmen sayısındaki artışın nedeni

ABD'nin tamamı Meksika ile olan güney kara sınırı 3 bin 145 kilometre uzunluğunda.

Texas, New Mexico, Arizona ve California eyaletleri bu sınır hattında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını ile birlikte Sağlık Kanunu'nun salgın hastalıklar ile ilgili 42. maddesini gerekçe göstererek Mart 2020 tarihi itibarıyla ülkeye gelen göçmenleri geri göndermişti.

Salgın sonrası Mayıs 2023'ten sonra 42. maddenin hükmünün sona ermesi ile Meksika sınırından yasa dışı geçişler artmıştı.

ABD Sınır Devriyesi verilerine göre, Aralık 2023'te de bir ayda en yüksek rakam olan 250 bin kişiye ulaşıldı.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi sırasında ülkeye giren yasa dışı göçmen sayısının 7 milyonu aştığını savunuyor.