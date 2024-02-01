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ABD'de Temsilci Jim Lucas, öğrencilere silahını göstermesiyle tartışma yarattı - Son Dakika
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ABD'de Temsilci Jim Lucas, öğrencilere silahını göstermesiyle tartışma yarattı

ABD\'de Temsilci Jim Lucas, öğrencilere silahını göstermesiyle tartışma yarattı

ABD'de Indiana Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Jim Lucas'ın öğrencilere silahını göstermesi, tartışmalara neden oldu. Bir öğrenci platformuyla birlikte eyalet kongresine giden öğrenciler, Lucas ile bireysel silahlanma konusunu görüştü. Lucas, öğrencilere insanların kendilerini korumaları gerektiğini söyledi ve silahını gösterdi. Bu olay sosyal medyada paylaşılınca tartışmalara yol açtı.

01.02.2024 10:37
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ABD'de Indiana Eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Jim Lucas'ın öğrencilere silahını göstermesi, tartışmalara neden oldu.

17 yaşındaki öğrenci Alana Trissel, The Associated Press'e, olaya ilişkin açıklamada bulundu.

Trissel, aynı okuldan 4 arkadaşıyla bir öğrenci platformuyla birlikte bireysel silahlanma konusunu görüşmek üzere eyalet kongresine gittiklerini belirtti.

Bu kapsamda eyaletin Temsilciler Meclisi üyesi Lucas ile bu konuyu konuştuklarını bildiren Trissel, Lucas'ın öğrencilere insanların kendilerini korumaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Lucas ile öğrenciler arasında geçen diyalog kayda alınarak, sosyal medya platformlarında da paylaşıldı.

Videoda Lucas, ülke genelinde okullara yönelik saldırıları hatırlatıyor ve bu örneklerde meydana gelen güvenlik zafiyetine işaret ediyor.

İnsanların kendilerini savunamadıkları sürece "gerçekten özgür" olmadıklarını dile getiren Lucas'a öğrencilerden biri silah taşıyıp taşımadığını soruyor.

Lucas ise şu an da taşıdığını belirterek belindeki tabancayı öğrencilere gösteriyor.

Bunun üzerine öğrencilerden birisi, "birinin silah taşıması beni güvende hissettirmiyor" diyerek Temsilciler Meclisi üyesine tepki gösteriyor.

Lucas ise olayın tartışmalara neden olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kendilerini savunmak için en iyi araç olan silahtan korkmaları yönünde telkin edilenler için korkuyor ve onlara acıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Temsilci Jim Lucas, öğrencilere silahını göstermesiyle tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de Temsilci Jim Lucas, öğrencilere silahını göstermesiyle tartışma yarattı - Son Dakika
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