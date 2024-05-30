ABD'de Üç Siyahi, Amerikan Hava Yollarına Irk Ayrımcılığı Davası Açtı - Son Dakika
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ABD'de Üç Siyahi, Amerikan Hava Yollarına Irk Ayrımcılığı Davası Açtı

ABD\'de Üç Siyahi, Amerikan Hava Yollarına Irk Ayrımcılığı Davası Açtı

ABD'de Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal adlı üç siyahi yolcu, Amerikan Hava Yolları'na ırk ayrımcılığı davası açtı. Yolcular, uçaktan indirildiklerini ve siyahi oldukları için ayrımcılığa uğradıklarını iddia etti. Amerikan Hava Yolları ise iddiaları ciddiye aldıklarını ve konuyu araştırdıklarını belirtti.

30.05.2024 13:07
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ABD'de "koktukları" gerekçesiyle uçaktan indirilen üç siyahi, Amerikan Hava Yollarına ırk ayrımcılığı davası açtı.

BBC'nin haberine göre, siyahi yolcular Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal, 5 Ocak'taki Arizona- New York seferiyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Amerikan Hava Yolları yetkililerinin, uçaktan tüm siyahi yolcuları indirdiği öne sürülen açıklamada, "Amerikan Hava Yolları bizi siyahi olduğumuz için ayırdı, bizi utandırdı ve küçük düşürdü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçakta bulunan görevlinin, kendilerine ve diğer 5 siyahi yolcuya "beyaz bir erkek uçuş görevlisinin kimliği belirsiz bir yolcunun vücut kokusundan şikayetçi olması nedeniyle uçaktan çıkarıldıklarını" söylediği kaydedildi.

Bu davranışın "ırkçı bir ayrımcılık" olduğu vurgulanan açıklamada, siyahi yolculara aynı istikamette başka bir uçuş ayarlanmaya çalışıldığı ancak başka bir sefer bulunamayınca tekrar yerlerine geçmelerine izin verildiği aktarıldı.

Bunun üzerine Amerikan Hava Yollarının ırk ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran 3 kişi, dava dilekçelerinde, uçağın dışında bekledikleri sırada "vücut kokusundan dolayı bir gecikme" yaşandığı yönünde anons da geçildiğini belirtti.

Davacılar, dilekçede, uçağa yeniden bindikleri andan itibaren inişe kadar derin utanç, aşağılanma ve endişe duyduklarını ifade etti.

Diğer yandan, Amerikan Hava Yollarından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ayrımcılıkla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor ve müşterilerimizin bizimle uçmayı tercih ettiklerinde olumlu bir deneyim yaşamalarını istiyoruz. İddialar temel değerlerimizi ya da insanlara değer verme amacımızı yansıtmadığı için ekiplerimiz şu anda konuyu araştırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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