ABD'de uçağın kalkış sırasında lastiği patladı - Son Dakika
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ABD'de uçağın kalkış sırasında lastiği patladı

ABD'nin Florida eyaletinde bir yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı. Uçaktaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.07.2024 22:29
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- ABD'de kalkış sırasında uçağın lastiği patladı

FLORIDA - ABD'nin Florida eyaletinde bir yolcu uçağının kalkış sırasında lastiği patladı. Uçaktaki yolcular tahliye edildi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Tampa Uluslararası Havalimanı'nda, Boeing 737-800 tipi 174 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Amerikan Havayolları'na ait bir uçağın kalkış sırasında lastiği patladı. Lastiğin patlamasının ardından uçak durdurulurken, olay yerine gelen acil durum ekibi yanan tekerleği söndürdü.

Havalimanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, tüm yolcu ve mürettebatın uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği, otobüslerle terminale götürüldüğü belirtildi. Çarşamba günü meydana gelen olayda yaralanan olmazken, Phoenix'e giden yolcular için farklı bir uçuş düzenlendi.

ABD Federal Havacılık Dairesi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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