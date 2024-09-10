Yanlış Hüküm Giyen Brown'a 50 Milyon Dolar Tazminat - Son Dakika
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Yanlış Hüküm Giyen Brown'a 50 Milyon Dolar Tazminat

ABD'nin Chicago eyaletinde yanlış yere cinayetten hüküm giyerek hapse giren Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği açıklandı. Brown, suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından tahliye edildi ve açtığı davayı kazandı.

10.09.2024 21:17
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ABD'nin Chicago eyaletinde yanlış yere cinayetten hüküm giyerek hapse giren Marcel Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödenecek.

18 yaşında cinayetten hüküm giyerek cezaevine giren Brown, yaklaşık 10 yıl sonra 2018'de suçsuz olduğunun ortaya çıkmasının ardından tahliye edildi.

34 yaşındaki Brown, tahliyesinin ardından açtığı davayı kazandı. Buna göre, Brown'a 50 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

Dava dosyalarına göre, avukatı, Brown'ın cinayetle suçlandığı dava sürecinde anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Brown'ın gözaltına alındığında ne bir avukatla ne de ailesi ile konuşmasına izin verilmediği belirtilen dava dosyalarında, Brown'ı sorguya alan yetkililerin kendisini bir gün boyunca sorguya tutarak yanlış ifade vermeye zorladıkları da iddia edildi.

Kararın açıklanması ardından Dirksen Federal Mahkemesi önünde basına açıklama yapan Brown, "Ailem ve benim için adalet sonunda yerini buldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Chicago, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış Hüküm Giyen Brown'a 50 Milyon Dolar Tazminat - Son Dakika

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