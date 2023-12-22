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ABD'de yaşadığı bölgenin gönüllü Noel Baba'sı, İsrail'i eleştirdiği için rolünden oldu - Son Dakika
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ABD'de yaşadığı bölgenin gönüllü Noel Baba'sı, İsrail'i eleştirdiği için rolünden oldu

ABD'de yaşadığı bölgede düzenlenen kutlamalara gönüllü olarak Noel Baba kostümüyle katılan 70 yaşındaki Ken Dorph, İsrail'i eleştirdiği için yıllardır severek üstlendiği rolünden oldu.

ABD\'de yaşadığı bölgenin gönüllü Noel Baba\'sı, İsrail\'i eleştirdiği için rolünden oldu
22.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:21
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ABD'de yaşadığı bölgede düzenlenen kutlamalara gönüllü olarak Noel Baba kostümüyle katılan 70 yaşındaki Ken Dorph, İsrail'i eleştirdiği için yıllardır severek üstlendiği rolünden oldu.

New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında yaşayan Dorph, başından geçenleri AA muhabirine anlattı.

Dorph, Orta Doğu ve dünyadaki olayları her zaman yakından izlediğini, davet edildiği "İsrail'le ilgili zor sorular" adlı söyleşiye bölgeyle ilgili bilgi sahibi olduğu gerekçesiyle çağrıldığını zannederek katıldığını belirterek, "Öyle değilmiş. Toplantı, Amerikan Yahudi Komitesinin (AJC), eğer insanlar Netanyahu'nun Gazze'yi işgal etmesiyle ilgili zor sorularla karşılaşırsa nasıl cevap vermeleri gerektiğini anlatmak içinmiş yani aslında sadece propagandaymış." dedi.

Toplantı sırasında konuşmacıların İsrail- Filistin sorunu üzerine çok yanlış bilgiler aktardıklarını ve kendisinin de onlara kibar şekilde karşılık verdiğini belirten Dorph, "Sanki kendimi bir Netanyahu propaganda oturumuna girmiş gibi hissettim ve bu faydalı değildi. Aslında yapılması gereken gerçek soruları, zor soruları sormaktı." diye konuştu.

Fazla açık sözlü olduğu gerekçesiyle Noel Baba rolü elinden alındı

Havradaki toplantıdan iki gün sonra ticaret odasından e-posta aldığını dile getiren Dorph, hiçbir detay verilmeden fazla açık sözlü olduğu için kasabadaki Noel kutlamalarında Noel Baba rolünü almasının istenmediğini ve kostümünü iade etmesinin söylendiğini anlattı.

Dorph, bu e-postanın İsrail'in politikalarını sorgulamasıyla ilgili olduğunu anladığını ifade ederek, "Bu konuda kendimi çok kötü hissettim. Bunun çok yanlış olduğunu ve bunu böyle bırakamayacağımı düşündüm. Burada propaganda içerikli bir konuşmayı eleştirdiğim, dürüstçe kendi düşüncemi söylediğim için susturuluyorum ve hiç alakasız bir konuda engelleniyorum. Bu, çok yanlış." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını paylaştı.

Noel Baba rolü elinden alındıktan sonra kasaba sakinlerinden bunun yanlış olduğuna dair birçok destek mesajı geldiğine işaret eden Dorph, Ticaret Odası yetkililerinin sadece iş bağlantılarını kaybetmekten korktukları için böyle yaptıklarına inandığını, bunu anlayabildiğini söyledi.

"Amerikalıların İsrail'i eleştirdikleri için cezalandırılmayacaklarını hissetmeleri gerekiyor"

Dorph, ABD'lilerin sağlık sistemi, cinsellik, göçmenlik ve her konuda özgürce konuşabildiklerini ancak İsrail konusuna gelince "antisemitik" diye yaftalanma endişesinden dolayı rahat hissetmediklerine dikkati çekerek, "Amerikalıların İsrail'i eleştirdikleri için cezalandırılmayacaklarını hissetmeleri gerekiyor." dedi.

ABD'de medyanın çok uzun yıllardır Arap ve Müslümanları ötekileştiren algı oluşturduğunu anlatan Dorph, İsrail'e bakışta Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) de büyük rolünün bulunduğuna inandığını ifade etti.

Dorph, AIPAC'ın ülkedeki siyasi ilişkileri belirleyen en etkili lobilerin başında geldiğinin altını çizerek, "AIPAC'ın çok parası, büyük gücü ve etkisinin olduğunu düşünüyorum." dedi.

Buna rağmen Gazze'de son yaşananlar ile İsrail'i eleştirmekten korkan insanların soru sormaya başladıklarını dile getiren Dorph, özellikle 30 yaş altı yeni neslin şu an Gazze'de olup bitenlerden dolayı tiksinti duyduğunu kaydetti.

Dorph, "Birçok insan merak ediyor, özellikle yenilikçi düşünenler bir şeylerin ters gittiğini biliyor. Diğer bir konu ise nesiller arası devasa bir boşluk var. 65 yaş üstü insanlara baktığınızda yüzde 80'i Netanyahu'nun durumuna tamam diyor, 30 yaş altında ise sadece yüzde 20 destek var. İsrail dışında ABD'de bu kadar devasa kuşak farklılığı olan başka bir konu yok." ifadelerini kullandı.

Yeni neslin sosyal medya sayesinde sansürlenmeden bölge hakkında daha fazla bilgiye ve zengin anlatımlara ulaştığını belirten Dorph, bunun İsrail'e bakışta büyük bir değişim oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi olmadığı halde Brooklyn'de Yahudi toplumunun ağırlıkta olduğu mahallede büyüdüğünü, öğrencilik ve iş hayatı boyunca Orta Doğu'ya gerçekleştirdiği sayısız seyahat nedeniyle Arap dilini ve kültürünü de çok iyi bildiğini anlatan Dorph, Noel Baba rolünün elinden alınmasının İsrail-Filistin sorununda gerçekleri dile getirme konusunda kendisini daha fazla harekete geçirdiğini vurguladı.

Dorph, Amerikalıların "Filistinli olmanın" ne anlama geldiğini bilmediğini ifade ederek, "Buradaki insanlar, (Filistin topraklarındaki yasa dışı) yerleşimci sorununu bilmiyor, (kontrol noktalarındaki) engellemeleri bilmiyor, (sınıra çekilen) duvardan haberleri yok. Filistinli olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyorlar ve ayrımcılığı da bilmiyorlar." şeklinde konuştu.

ABD'de antisemitizm ve ayrımcılık tartışmaları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği kapsamlı saldırı sonrasında başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik işgali, Amerikan toplumunda düşünce özgürlüğü üzerinde büyük tartışmalar başlattı.

İsrail yönetimini desteklemek adeta ABD yönetiminin resmi politikasına dönüşmüşken Filistin destekçisi gösteri ve tutumlar, antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Düşüncelerini dile getirmek, gösteri dünyası, yayıncılık ve akademi gibi alanlarda önde gelen isimlerin işlerine mal oldu.

Kaynak: AA
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