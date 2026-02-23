ABD'den AB'ye Savunma Uyarısı - Son Dakika
ABD'den AB'ye Savunma Uyarısı

23.02.2026 12:51
ABD diplomatı, Avrupa tedarik programlarına katılımın kısıtlanmasının güvenliği zayıflatacağını belirtti.

ABD'li diplomatik temsilciler, ABD savunma sanayisinin Avrupa tedarik programlarına katılımının sınırlandırılmasının ortaklığı tehdit edeceği ve karşılıklı güvenliği zayıflatacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Andrew Puzder ve NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, AB ülkelerine, ABD'nin savunma alanında neden dışlanmaması gerektiğini anlatan makale kaleme aldı.

Makalede, NATO transatlantik ittifakının, onlarca yıldır Avrupa ve Amerikan güvenliğinin temelini oluşturduğuna dikkat çekildi.

ABD ve Avrupa'nın birlikte çalışması gerektiğinin altı çizilen makalede, "ABD savunma sanayisinin, Avrupa tedarik programlarına katılımının sınırlandırılması ortaklığı tehdit etmekte ve karşılıklı güvenliğimizi zayıflatmaktadır." uyarısı yapıldı.

Makalede, Avrupa'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma taahhüdünde bulunduğu anımsatılarak, bu taahhütlerin büyük bölümünün henüz yerine getirilmediğine işaret edildi.

"Dışlayıcı önlemler ortak savunmayı zayıflatır"

Bu nedenle ABD'nin Avrupa'nın güvenlik maliyetlerinin orantısız bir kısmını üstlenmeye devam ettiği ve NATO müttefiklerinin sahip olmadığı teknik ve savunma üretim kabiliyetlerini sağladığı belirtilen makalede, şu ifadelere yer verildi:

"ABD, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) ve Avrupa Savunma Sanayi Programı (EDIP) gibi AB savunma girişimlerinin, Amerikan şirketlerinin pazara erişimini kısıtlamasına ilişkin endişelerini dile getirdi. Bu tür dışlayıcı önlemler, rekabeti sınırlayarak, yeniliği engelleyerek ve bu şirketleri müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli üretim seviyelerini sürdürmelerini sağlayacak siparişlerden mahrum bırakarak ortak savunmamızı zayıflatmaktadır."

Makalede, EDIP ve SAFE'in, savunma sistemlerinin tasarımı, konfigürasyonu ve gelecekteki değişiklikleri üzerinde AB'nin kontrolünü zorunlu kıldığına dikkat çekilerek, bunun fikri mülkiyet haklarını tehdit ettiği, tedarik zincirlerini kısıtladığı ve transatlantikte birlikte çalışabilirliği engellediği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin savunma bütçelerini artırma çabaları ve AB'nin savunma harcamalarını teşvik etmek için mali araçlar kullanmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan makalede, "Ancak bunu, savunma pazarını parçalayarak ve ortak çabaların etkinliğini azaltarak onlarca yıllık işbirliği pahasına yapmamak gerekir." uyarısına yer verildi.

Makalede, risklerin yüksek olduğunun altı çizilerek, "ABD sanayisine yönelik engeller oluşturmak, Avrupa'nın yeniden silahlanma çabalarını yavaşlatacak ve entegre transatlantik tedarik zincirlerine erişimi keserek hem NATO'nun hazırlık seviyesini hem de birlikte çalışabilirliğini zayıflatacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

