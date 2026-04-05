İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla

05.04.2026 19:58
ABD basını, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında imha edilen iki MC-130J uçağının değerinin her birinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

ABD basınında yer alan haberde, İran'ın düşürdüğü F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu esnasında mha edilen iki MC-130J uçağının toplam değerinin 200 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

İKİ UÇAĞIN TOPLAM DEĞERİ 200 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında bölgede mahsur kalarak imha edilen bu iki uçağın her birinin maliyeti 100 milyon doları aşıyor. Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.

WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Operasyon, Güvenlik, Güncel, Dünya, Pilot, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    Amerika askerine ve vatandaşına önem veriyor dünyada Amerika’dan başka askerler ve vatandaşına önem veren başka ülke yok maalesef 7 88 Yanıtla
    KADİR TOK KADİR TOK:
    tek bir hastayı yurtdışından uçak gönderip alan beğenmediğin ülken ve hükümetiydi 69 13
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    kadir tok senin o dediğini özel hastanelerde yapıyor 1 10
  • Bir Yolcu Bir Yolcu:
    adamlar Ortadoğu’dan bedavadan aldığı petrolle telafi ederler. para bitmez onlarda 27 3 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    adamın ortadoğu petrolüne ihtiyacı yok her vatandaşından bir dolar lsa 340 milyon dolar yapar 1 12
  • 1234 1234:
    yalan söylüyor bunak hiçde öyle değil bence 19 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal Cengiz Başal:
    ha şöyleeee 9 0 Yanıtla
  • mesut uluç mesut uluç:
    önemli değil sudi arabistandan alır parasını 0 1 Yanıtla
    mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    adam kendi vatandaşından bir dolar alsa zaten 340 milyon dolar yapar ihtiyaçları yok ki 0 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
