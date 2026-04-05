Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal - Son Dakika
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
05.04.2026 18:39
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bozuk yollar için çözüm önerisi sunmaya çalışan gence tepki çekecek bir yanıt verdi. Akay, gence, "Elinden geliyorsa sen yap" dedi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile bir genç arasındaki sohbet tartışmaları da beraberinde getirdi. Bozuk yollara tepki gösteren ve çözüm önerileri sunan gence Akay, "Elinden geliyorsa sen yap" yanıtını verdi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN GENCE TEPKİ ÇEKECEK YANIT

Tekirdağ'da Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçedeki bozuk yollarla ilgili çözüm önerisinde bulunan bir gence verdiği yanıtla tepki çekti.

"ELİNDEN GELİYORSA SEN YAP"

Yol sorunlarını dile getiren ve yapılabilecekler konusunda fikir sunan vatandaşın sözünü kesen Akay, "Elinden geliyorsa sen yap" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı’nın bu çıkışı, şaşkınlıkla karşılandı.

Son Dakika Güncel Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Resul Bey Resul Bey:
    hizmet yapmak istediniz de para mı vermediler? engel mi olan var? 229 12 Yanıtla
  • bedirugurdogan11251421 bedirugurdogan11251421:
    terlik seçersen böyle olur... mecbur seçeceksin yine 200 13 Yanıtla
  • Şevki Gediz Şevki Gediz:
    Oy verirken araştırmamanın cezası 191 4 Yanıtla
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    başkanım gerek yok böyle cevaplara 23 101 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Sen bunu hala başkanım mı diyorsun 208 10
    hr666k52wp hr666k52wp:
    selami paşam resmiyette başkan muhtar mı diyeyim paşam 4 15
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    malkara keşan diyosun yani:))) 14 2
    İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Vahap de 3 0
  • volkan selek volkan selek:
    8 sene Çerkezköyde yaşadım daha bu sene taşındım başka bir ilçeye Vahap Akay’ın hizmetide var eleştirilecek yönleri de var ama kişilik olarak gerçekten iyi biri hizmet yapmak adına çalışıyor 2 25 Yanıtla
    54fct7bkgx 54fct7bkgx:
    çok güzel yönü var bak gördük gerçek yüzünü 19 2
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
SON DAKİKA: Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal - Son Dakika
