Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

05.04.2026 19:16
Rize’de esnaflıkl yapan Seyfullah Gökyıldız, arkadaşlarının kendisine taktığı ve kendisiyle özdeşleşen 'Atom' lakabını, mahkeme kararıyla resmi ismine dönüştürdü. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Gökyıldız, "48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Bu isim bana aşırı öz güven veriyor; kendimi daha güçlü hissediyorum” dedi.

Rize kent merkezinde iş yeri bulunan esnaf 48 yaşındaki Seyfullah Gökyıldız, enerjik yapısıyla dikkat çekince arkadaş ortamında ve sanal medyada 'Atom' lakabıyla anılmaya başlandı.

EHLİYETİNDEN TAPULARINA KADAR TÜM RESMİ EVRAKLARINI GÜNCELLEDİ

Çevresindekilerin ‘Nasılsın?’ sorusuna sürekli ‘Atom gibiyim’ yanıtı vermesiyle kendisiyle özdeşleşen ‘Atom’ lakabını benimseyen Gökyıldız, resmiyetteki adını değiştirme kararı aldı. Yaptığı araştırmalarda 'Atom' isminde başka bir kişi olmadığını düşünen Gökyıldız, isim değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Gökyıldız'ın ismi resmen 'Atom' oldu. Ehliyetinden tapularına kadar tüm resmi evrakını yeni ismiyle güncelleyen Atom Gökyıldız’ın özellikle kurumlarda ismini duyanlar, şaşkınlık yaşıyor.

“DÜNYADA TEKİM”

Lakabının ismine dönüşme sürecini anlatan Atom Gökyıldız, "Yakın çevremin yanı sıra sanal medyada arkadaşlar bana 'Atom' diye sesleniyor. Sonra bu iş ciddiye bindi. Dedim ki Atom ismi çok güzel. Bir araştırma yaptım. Dünyada da benim kendi araştırmalarımda Atom ismine rastlamadım. Devletin de böyle bir hakkı varmış isim değiştirme hakkı, mahkemeye verdim. Derken ismimizi Atom olarak değiştirdik. Sokakta beni arkadaşlar gördüğü zaman, ‘Nasılsın?’ diye sorduklarında hep 'Atom gibiyim' derdim. Yani benimle özdeşleşmiş bir şey. İsim de çok hoşuma gitti ve dünyada da bir eşinin benzerinin olmadığını anlayınca böyle değiştirmeye karar verdik. Atom tostu var, atom meyve suyu var ama isim olarak Atom'a rastlamadım. Kendi araştırmalarıma göre dünyada tekim" diye konuştu.

“BU İSİM BANA AŞIRI BİR ÖZGÜVEN VERİYOR”

İsim değişikliğinin ardından tüm resmi belgelerini yenilediğini belirten Gökyıldız, "Bütün üzerimdeki resmi olan her şey değişti. Yani ehliyetten tut nüfus kağıdına, banka kartlarına, hatta tapulara kadar her şey değişiyor. Çünkü yeniden doğuyorsunuz. Bu isim bana aşırı bir özgüven veriyor. Kendimi daha güçlü hissediyorum. 48 yıldır Seyfullah'tım, bundan sonra hayatıma Atom olarak devam edeceğim. Benim lakabımdı, benimle özdeşleşmiş bir şeydi. İsmi değiştiğim zaman bir yabancılık çekmedim" ifadelerini kullandı.

“ŞAŞIRANLAR OLUYOR, ‘ŞAKA MI’ DİYORLAR”

Yeni ismini duyanların tepkilerini de aktaran Gökyıldız, "Beni bankalardan aradıkları zaman 'kusura bakmayın, belki yanlış söyleyebileceğim ama isminiz Atom mu' diyorlar. 'Evet, ismim Atom' diyorum. Şaşıranlar oluyor. ‘İsminiz ne’ diyorlar, ‘Atom’ diyorum. ‘Anlamadım’ diyor, ‘isim Atom’ diyorum. 'Ya gerçek mi' diyerek şaşırıyorlar. Resmi bir kuruma geliyoruz, 'burada şaka mı yapılıyor' diyenler de oluyor. Şimdi ters tepki veren, 'Atom nedir, nerden çıktı' diyen de var. Değişik bir isim olarak bulup, tebrik edenler de var. ‘İlk zamanlar eleştirdik ama güzel isimmiş’ diye söyleyenler de oluyor. Bazıları ise ‘elementli dönüşüm’ esprisi yapıyor” diye konuştu. 

Kaynak: DHA

Yaşam, Banka, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Nevzat Kara Nevzat Kara:
    Allah akıl fikir versin 55 0 Yanıtla
    Yaman Auto Yaman Auto:
    olmayan kafaya akıl verse ne olacak ki ? 24 0
  • hr666k52wp hr666k52wp:
    kardeşim sen atom olsan da içeceğin bir bardak çay olur ötesi olmaz :) 44 0 Yanıtla
  • 7752925Pgadj 7752925Pgadj:
    ne yani insanoğlu bu atomuda parcalar... 21 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    tam memleketine göre adam 16 1 Yanıtla
  • 4zmmtqdgd5 4zmmtqdgd5:
    atomun çekirdeği 4 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
