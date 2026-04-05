İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
05.04.2026 18:59
05.04.2026 18:59
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
İran savaşta saldırılarını şiddetlendirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa şehrindeki rafineri ile şehir merkezinde bazı binaları vururken, İran füzelerinin Demir Kubbe sistemini bir kez daha aşması dikkat çekti. Devrim Muhafızları, Hayfa'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD bağlantılı enerji ve petrokimya tesislerini de vurduklarını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasında İsrail'in Hayfa şehrindeki rafineri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD bağlantılı enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

İRAN'DAN MİSİLLEME SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, İran'daki sivil altyapılara yönelik saldırılara misilleme olarak bölgedeki İsrail hedefleri ile ABD'nin ekonomik çıkarlarının hedef alındığı ifade edildi.

ENERJİ VE PETROKİMYA TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, Hayfa'da İsrail savaş uçaklarına yakıt sağlayan rafineriye ağır saldırı düzenlendiği ve tesisin ana bölümlerinin tahrip edildiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Habşan bölgesinde bulunan ABD enerji şirketleri Exxon mobil ve Chevron'a ait gaz tesislerinin hedef alındığı kaydedilirken, BAE'nin Er-Ruveys bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik füze saldırısında geniş çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Bahreyn'in Sitra bölgesindeki ABD bağlantılı petrokimya tesisine düzenlenen İHA saldırısında tesisin önemli bölümlerinin imha edildiği belirtilirken, Kuveyt'in Şuaybe bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik saldırıda büyük çaplı yangın meydana geldiği ve tesisin faaliyetlerinin durduğu bildirildi.

Ayrıca füzeler, Hayfa şehir merkezinde Demir Kubbe sistemini aşarak bazı binalara isabet etti. Binalar yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları başlatıldı.

"İRAN HAVA SAHASI ÜZERİNDEKİ HAKİMİYET İDDİALARI BOŞA ÇIKTI"

Açıklamada, İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırılara verilen karşılığın önceden yapılan uyarıların ilk aşaması olduğu belirtilerek, "Düşman, güvenlik, deniz ve kara cephelerinde ağır yenilgiye uğramış, sahada etkisini yitirmiştir. Hava sahasında da uçak ve İHA'larının peş peşe düşürülmesiyle İran hava sahası üzerindeki hakimiyet iddiaları tamamen boşa çıkmıştır. Bu tablo karşısında başarısızlığını gizlemeye çalışan düşman, yönünü sivil hedeflere çevirmiştir. Nitekim sivil tesisleri hedef alarak Hayfa, Habşan, Er-Ruveys, Sitra ve Şuaybe'de meydana gelen yangınların zeminini bizzat kendisi hazırlamıştır. Oysa en başından beri, sivil hedeflere yönelik her saldırının, bölgedeki çıkarlarına daha güçlü bir karşılıkla yanıtlanacağını açıkça ifade etmiştik" denildi.

"SALDIRILAR TEKRARLANIRSA İKİNCİ AŞAMA DAHA SERT OLACAK"

Açıklamada, "Sivil hedeflere yönelik saldırıların tekrarlanması halinde operasyonun ikinci aşaması çok daha sert ve geniş kapsamlı yürütülecek, saldırıların sürmesi durumunda uğrayacakları zarar ve kayıplar katlanacaktır. Misilleme operasyonlarının yanı sıra, saldırganların neden olduğu tüm zararların bedeli yakın zamanda mutlaka tahsil edilecek ve bu yasa dışı saldırıların maliyeti Amerikan vergi mükelleflerine yansıyacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz eğer saldırılar devam eder ve sivil tesisler hedef alınırsa, verilecek karşılık çok daha yıkıcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan fırlatılan füzelerden birine İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız öğrenci Mehniya Hasanzade'nin fotoğrafının yapıştırılması dikkat çekti. Hasanzade, Zencan kentinde düzenlenen saldırıda ölen ilk öğrenciydi.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (10)

  • 1234 1234:
    işte bu be ellerinize sağlik iranli arkadaşlar 158 5 Yanıtla
  • 1234 1234:
    ne güzel haber bu 124 4 Yanıtla
  • Mustafa Mustafa:
    hayatımda okuduğum en güzel haberler bunlar 103 4 Yanıtla
  • 2009kilic 2009kilic:
    pakistanda 1 o bombada alip itrailin tamamini haritada silmeniz gerek iran. 58 2 Yanıtla
    11361136jJ 11361136jJ:
    hee kaç para kilosu 3 14
    Aa Aa:
    onlarda fırsat arıyor 0 0
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    İrana Çin ve Rusya destek vermeye başladıktan sonra savaşın seyri değişti ve artık avantajlı taraf İran oldu. 33 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
