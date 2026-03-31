ABD'den İran'daki Saldırıya Soruşturma Talebi

31.03.2026 10:58
Demokrat Senatörler, İran'ın Minab kentindeki ilkokula düzenlenen saldırı için soruşturma istedi.

ABD'de Demokrat Senatörler, İran'ın Minab kentinde bir ilkokula düzenlenen, 168'i öğrenci 180'den fazla kişinin ölümüne yol açan füze saldırısıyla ilgili olarak Kongre'nin çift partili bir soruşturma başlatmasını talep etti.

Senato internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Demokrat Senatör Raphael Warnock'un öncülüğündeki 25 Demokrat Senatör, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Roger Wicker'a mektup gönderdi.

İran'ın Minab kentindeki ilkokula 28 Şubat'ta düzenlenen hava saldırısına ilişkin bir raporun eklendiği mektupta, Komite Başkanı Wicker'dan saldırının "kamuoyu önünde, çift partili ve şeffaf bir şekilde soruşturma başlatılmasını" talep etti.

Mektupta, "Minab'daki saldırı gibi kitlesel sivil kayıp olayları, İran sivil nüfusu için yıkıcıdır ve hem ABD ulusal güvenlik çıkarlarını baltalama hem de İran rejimine iç desteği artırma riski taşımakta." ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in saldırı sonrası yaptığı açıklamaların bakanlığın "sivil kayıplar konusundaki endişeyi ciddiye aldığına dair güven uyandırmadığının" kaydedildiği mektupta, "(İlkokula saldırıda) Sorumluların kim olduğu, hedefin nasıl seçildiği, sivil kayıplara karşı hangi mekanizmaların kullanıldığı ve benzer trajedilerin gelecekte tekrarlanmaması için hangi süreçlerin geliştirildiği" konularında bilgi talep edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda, ABD, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe İlkokulunu füzelerle hedef almıştı.

Yaklaşık 40 dakika arayla iki kez vurulduğu açıklanan ilkokulda, 168'i öğrenci 180'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırı, olayın ardından geçen birkaç gün sonra uluslararası medyada geniş şekilde eleştiri konusu olmuştu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin sivilleri "asla" hedef almadığını savunarak, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) olayı soruşturduğunu bildirmişti.

Hegseth, "Soruşturma yapacağız. Gerçeğe ulaşacağız ve ulaştığımızda paylaşacağız." demişti.

Kaynak: AA

