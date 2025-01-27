ABD'den İsrail'e Destek Vurgusu

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ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, ABD'nin, İsrail'in savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamada, Hegseth ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Hegseth, görüşmede Başkan Trump liderliğindeki ABD'nin, İsrail'in savunması için ihtiyaç duyduğu imkanları sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Görüşmede, devam eden tehditler karşısında ortak güvenlik hedefleri geliştirilmesinin önemi vurgulanırken, iki ülke arasındaki sarsılmaz bağa da dikkat çekildi.

Hegseth ve Netanyahu, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Netanyahu'nun yeni görevinden dolayı Hegseth'i tebrik ettiği belirtildi.