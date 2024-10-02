ABD'den İsrail'e Tam Destek - Son Dakika
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ABD'den İsrail'e Tam Destek

ABD\'den İsrail\'e Tam Destek

Biden, İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'e destek verdi, Netanyahu ise karşılık vereceklerini söyledi.

02.10.2024 01:19
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(ANKARA)- İran'ın balistik füzeler ile İsrail'e yönelik yaptığı saldırılara ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden,"Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'e tam destek veriyor" dedi. İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu ise "Bize kim saldırırsa biz de onlara saldırırız" açıklamasında bulundu.

İran'ın balistik füzelerle İsrail'e saldırmasının ardından Amerikan Birleşik Devletleri(ABD) Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu açıklamalarda bulundu.  İran'ın füze saldırısını engellemesinin ardından yönetiminin İsrail'i tamamen desteklediğini ve uygun bir yanıt konusunda yardımcılarıyla aktif bir tartışma içinde olduğunu söyleyen Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'e tam destek veriyor" ifadesini kullandı.

Biden, Beyaz Saray yetkilileriyle yaptığı toplantıda İran'ın ne gibi sonuçlarla karşılaşacağının henüz belli olmadığını belirtti.

İran İsrail'e yönelik füze saldırısının bedelini ödeyecek

Güvenlik Kabinesini toplantıya çağıran İsrail Başbakanı Netanyahu da  İran'ın büyük bir hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi. Füze saldırısının bir başarısızlık olduğunu ve İran'ın yakında Gazze, Lübnan ve diğer yerlerdeki düşmanlarının öğrendiği gibi acı bir ders alacağını belirten Netenyahu,"Bize kim saldırırsa biz de onlara saldırırız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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