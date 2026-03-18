ABD'den Suriye'ye Destek Çağrısı

18.03.2026 19:53
Büyükelçi Barrack, BM'de Suriye hükümetini destekleme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine ve tüm uluslara, geçiş sürecinde Suriye hükümetini destekleme çağrısı yaptı.

BMGK " Orta Doğu'da durum" başlığı altında Suriye'deki gelişmeleri ele aldı.

Bu ay ABD'nin dönem başkanı olması nedeniyle BMGK'ye başkanlık eden Barrack, ABD adına yaptığı konuşmada, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını hatırlatarak, "Suriye, artık yabancı yardıma olan bağımlılığını sona erdirme şansına sahip." dedi.

Barrack, "Bu Konseyin üyelerini ve tüm ulusları, bu geçiş sürecinde Suriye hükümetini desteklemeye çağırıyoruz. Bu, Suriye'nin terörle mücadele kapasitesini artırmayı, yeniden yapılanmasına katkıda bulunmayı ve yerinden edilmiş kişilerin kamplarından ve gözaltı tesislerinden üçüncü ülke vatandaşlarını geri göndermeyi içerir." ifadesini kullandı.

Suriye hükümetinin ocak ayında terör örgütü YPG ile kalıcı bir ateşkes ve kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasına vardığını hatırlatan Barrack, ayrıca Suriye'nin İran'ın ülkedeki "kötü niyetli etkisini" de reddettiğini söyledi.

Barrack, Suriye'nin İsrail ile "ilişkilerini istikrara kavuşturmak ve barışa doğru ilerlemek için adımlar attığını" belirterek, "ABD, Başkan Donald Trump'ın liderliğinde 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye halkının ve hükümetinin başardıklarıyla gurur duyuyor." dedi.

ABD'nin Suriye ile ortaklığını derinleştirmeyi sürdüreceğini vurgulayan Barrack, Suriye'nin hem istikrar hem de barış için hak ettiği yeri yeniden kazanmasına yardımcı olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde ’Bartın çiftetellisi’, kimisinde ’Azdavaylı Safiye’ çalıyor İmamın cemaate telefon tepkisi: Kimisinde 'Bartın çiftetellisi', kimisinde 'Azdavaylı Safiye' çalıyor
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Ramazan Bayramı’nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz Ramazan Bayramı'nda otoyol, köprü ve toplu taşıma ücretsiz
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Laricani’nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Laricani'nin suikasttan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

21:04
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası, faizi 3.50-3.75 seviyesinde sabit bıraktı.
20:13
Fenerbahçe’den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır
20:10
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi
İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
19:39
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
18:57
İran’ın yanıtı ağır oldu İsrail’in kritik havalimanını vurdular
İran'ın yanıtı ağır oldu! İsrail'in kritik havalimanını vurdular
18:21
Talep Türkiye’den geldi Pakistan, Afganistan’a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
Talep Türkiye'den geldi! Pakistan, Afganistan'a saldırılarını bayram öncesi durdurdu
