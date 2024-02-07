ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail\'in Refah\'a kara saldırısı endişesini Netanyahu\'ya iletti

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine olası İsrail kara saldırısından duyduğu endişeyi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiği belirtildi.

ABD merkezli "Axios" haber sitesinde, Blinken ile Netanyahu'nun da katıldığı İsrail Savaş Kabinesi toplantısının gündem maddeleri hakkında bir haber yayımlandı.

Toplantıda İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi gibi isimlerin de hazır bulunduğu ifade edildi.

Halevi, görüşmede Blinken'ı İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Refah bölgesindeki hedeflerini ortadan kaldırma planları hakkında bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı ise Netanyahu ve Gallant'a, Washington yönetiminin İsrail ordusunun kara saldırılarını Refah'a doğru genişletmesi olasılığından duyduğu endişeyi iletti.

Axios'un ulaştığı ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller habere ilişkin yorum yapmadı.

?İsrail şimdi de "Refah'a saldırı" sinyalleri veriyor

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde, yaklaşık 1,9 milyon Filistinli zorla yerinden oldu. Yerinden olanların büyük bir kısmı Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine sığındı.

İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin kişinin ikamet ettiği Refah'ın nüfusu bugün itibarıyla 4 kattan fazla artarak 1,2 milyonu aşmış durumda.

Yeterli konut olmaması nedeniyle bu Filistinlilerin büyük çoğunluğu derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail yönetimi ise şimdi de Refah'a saldıracağının sinyalini veriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.