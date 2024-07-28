ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü. Görüşmede, ticaret, yatırım, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliği ele alındı. Blinken ayrıca Vietnam Başbakanı Chinh ile de bir araya geldi ve Kapsamlı Stratejik Ortaklığın uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

28.07.2024 12:01
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Vietnam News'un haberine göre, resmi ziyaret kapsamında dün başkent Hanoi'de bulunan Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile yaptığı görüşmede, iki ülkenin ticaret, yatırım, güvenlik, savunma alanlarındaki işbirliğini ele aldı.

İkili ilişkilerde kaydedilen gelişmelerden duydukları memnuniyeti dile getiren Blinken ve Lam, ABD ile Vietnam arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın ilerlemesi ve güçlenmesi için atılması planlanan adımları istişare etti.

Blinken, Vietnam Başbakanı Chinh'le de görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldiği bildirildi.

Blinken ve Chinh'in Eylül 2023'te ilan edilen "Kapsamlı Stratejik Ortaklığın" uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıkları vurgulanan açıklamada, Blinken'ın, Hint Pasifik bölgesindeki istikrarın devamı için Vietnam'la çalışmayı sürdüreceklerini kaydettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü - Son Dakika

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