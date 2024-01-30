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ABD Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da Tehlikeli Bir Dönem Yaşıyoruz - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı: Ortadoğu'da Tehlikeli Bir Dönem Yaşıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya kadar olan süreci, '1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik.' şeklinde tanımladı. Blinken, gerilimin bölge geneline yayılmasını istemediklerini ifade ederek, Amerikan kuvvetlerini ve çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı: Ortadoğu\'da Tehlikeli Bir Dönem Yaşıyoruz
30.01.2024 - 04:41,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den Suriye- Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya kadarki süreci,"1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik." sözleriyle tanımladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başlayan ve İsrail'in saldırılarıyla iyice tırmanan gerilimin bölgede ciddi bir tansiyon biriktirdiğini vurguladı.

ABD'li bakan, son 3 ayda bölgede yükselen tansiyonu, "Şu anda Ortadoğu'da inanılmaz istikrarsız bir dönem yaşıyoruz. 1973'ten bu yana bölgede, şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik." sözleriyle özetledi.

Gerilimin bölge geneline yayılmasını istemediklerini ifade eden Blinken, bununla birlikte Amerikan kuvvetlerini ve çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ABD güçlerine yönelik İHA ile düzenlenen saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti. Daha sonra Pentagon, yaralıların sayısının 40'ın üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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