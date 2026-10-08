ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Lizbon'da Portekiz'e F-35 alımını tavsiye etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirttiği Portekiz'de, savunma ve ekonomi ağırlıklı görüşmeler yaptı.

Rubio, İzlanda ve Yunanistan'ın ardından Avrupa'daki ikili görüşmelerinin son durağı olan Portekiz'in başkenti Lizbon'u ziyaret etti.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ve ardından Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile görüşen Rubio, Rangel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Portekiz ile ilişkilerini "derinleştirmek ve güçlendirmek" istediğini söyleyen Rubio, NATO'daki müttefikleri olarak Portekiz ile savunma ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerine önem verdiklerini belirtti.

Örnek olarak denizaltı kabloları veya veri merkezlerinden bahseden Rubio, Portekiz'in coğrafi ve ekonomik açıdan ABD teknoloji şirketleri için "Avrupa'ya ideal bir giriş noktası" olduğunu dile getirdi.

Rubio ayrıca, Portekiz'e gelen Amerikalı turist sayısının etkileyici olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı, Portekiz'in özellikle son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede yaptığı çalışmaları övdü.

Portekiz'in olası F-35 satın alımı

Diğer yandan Portekiz'in F-35 tipi savaş uçaklarını olası satın alması konusunda iki bakana da soru yöneltildi.

Kararın Portekiz hükümetine ait olacağını belirten Rubio, "F-35'leri satın almaları gerektiğini çünkü dünyanın en iyisi olduklarını düşünüyoruz. Seçim yapma sürecini onlar belirleyecek ve biz sadece neden bizimkinin daha iyi olduğunu düşündüğümüzü sunma fırsatı istiyoruz." dedi.

Rangel ise bu konuda kararın henüz verilmediğini aktararak "Portekiz devleti her zaman ulusal çıkarlara göre karar verecektir." şeklinde konuştu.

Portekiz Dışişleri Bakanı ayrıca, "Portekiz ve ABD müttefiktir, uzun süredir devam eden bir ilişkiyle birleşmiş tarihi müttefiklerdir ve stratejik ortaklardır." ifadesini kullandı.