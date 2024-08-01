ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera gazetecilerinin öldürülmesiyle ilgili bilgi alacak

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera görev yapan 2 gazetecinin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak bölge ülkelerindeki muhataplarıyla görüşerek daha fazla bilgi alacaklarını ve Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde İsrail tarafından öldürülen 2 Al Jazeera çalışanına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Patel, söz konusu haberleri takip ettiklerini ve bu olaya ilişkin spesifik bilgilerinin olmadığını kaydederek, "Bu haberleri gördük ve detayları izliyoruz. Bölgedeki muhataplarımızdan olaya ilişkin ilave bilgi istedik." değerlendirmesini yaptı.

Patel ayrıca, Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini ve bu husustaki hassasiyetlerini İsrail tarafına her zaman ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatlarını kaybetmişti.