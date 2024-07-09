ABD FAA, Boeing 737 uçaklarının oksijen maskelerini denetlemesini istedi

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SAN FRANCISCO, 9 Temmuz (Xinhua) -- ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), acil durumlarda yolcu oksijen maskelerinin çalışmaması riskine karşı Boeing 737 tipi 2.600 uçağın denetlenmesini istedi.

FAA Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yolcu bölümündeki oksijen jeneratörlerinin yerinden oynadığına dair çok sayıda şikayetin ardından 737 MAX ve NG sınıfı uçakların denetlenmesine karar verdi. Bu sorunun, basıncın düştüğü durumlarda ilave oksijen sağlanamamasına yol açabileceği belirtildi.

İdare, Boeing'in 17 Haziran'da havayolu şirketlerine görsel denetim çağrısında bulunan bir bülten yayımladığını hatırlattı.

Uçuşa elverişlilik yönergesinin derhal yürürlüğe girdiğini belirten FAA, yönergede 737 modeline bağlı olarak 120 ila 150 gün içinde denetim ve gerekirse düzenleme yapılmasını talimatı verildiğini belirtti.

İdare, havayollarının genel bir görsel denetleme gerçekleştirmesi ve gerekirse oksijen jeneratörlerini yeni veya çalışır durumdaki oksijen jeneratörleriyle değiştirmesi, termal pedler yerleştirmesi ve sorun yaşanan oksijen jeneratörlerini yeniden konumlandırması gerektiğini belirtti.