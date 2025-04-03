ABD, Filipinler'e F-16 Satışını Onayladı

WASHINGTON, 3 Nisan (Xinhua) -- ABD Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'e F-16 savaş uçaklarının satışını onayladı. F-16'ların satışı Filipinler'in savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan salı günü yapılan açıklamada, 20 adet F-16 savaş uçağı ve ilgili ekipmanları kapsayan satışın toplam değerinin 5,58 milyar ABD doları olduğu belirtildi.

Manila ve Washington, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ın 2022'de göreve gelmesinden bu yana savunma işbirliğini derinleştirdi.