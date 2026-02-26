ABD Genelkurmay Direktörü Kacher Görevden Alındı - Son Dakika
ABD Genelkurmay Direktörü Kacher Görevden Alındı

26.02.2026 15:41
Koramiral Fred Kacher, iki ay sonra görevden alındı. Nedenine dair bilgi verilmedi.

(ANKARA) - ABD Genelkurmay Karargah Direktörü Koramiral Fred Kacher'ın, göreve başlamasının üzerinden yaklaşık iki ay sonra görevden alındığı bildirildi.

Batı medyasına üç yetkili kaynak, Kacher'ın görevine son verildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Joseph Holstead ise Kacher'ın ABD Donanması'ndaki görevine geri döneceğini doğruladı ancak görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynaklardan biri, Kacher'ın söz konusu görev için "doğru kişi olmadığını" ifade ederken, kararın arkasında belirli bir neden bulunup bulunmadığına dair ayrıntı verilmedi.

Söz konusu gelişme ABD Ordusu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik olası saldırı ihtimaline karşı Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşti. Washington ile Tahran'ın, İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler kapsamında bugün Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor. ABD yönetimi, söz konusu müzakereleri olası bir çatışmanın önlenmesi açısından kritik olarak değerlendiriyor.

Genelkurmay Başkanlığı Direktörlüğü görevinin, Genelkurmay Başkanına kritik destek sağladığı ve Pentagon'daki en önemli liderlik pozisyonları arasında yer aldığı belirtiliyor. Bu görev, genellikle muharip komutanlıkların denetimi dahil üst düzey askeri görevlere yükseliş için önemli bir adım olarak görülüyor.

Kacher, mevcut görevinden önce yüzey savaş subayı olarak çeşitli görevlerde bulunmuş, Japonya'da konuşlu ABD Donanması 7'nci Filosu'nun komutanlığını yürütmüş, ayrıca ABD Deniz Harp Okulu'nda komutanlık yapmıştı. Güdümlü füze destroyeri USS Stockdale'in komutanlığını da üstlenen Kacher'ın, Harvard Üniversitesi Kennedy Kamu Yönetimi Okulu'ndan yüksek lisans derecesi bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

16:22
