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ABD Halkı, New York'ta Yeni Yıla Sokak Kutlamalarıyla Başladı - Son Dakika
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ABD Halkı, New York'ta Yeni Yıla Sokak Kutlamalarıyla Başladı

ABD'nin New York eyaletinde binlerce kişi, yeni yılı karşılamak için sokaklara döküldü. Times Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda danslar eşliğinde konserler gerçekleştirildi ve ışık gösterileri yapıldı. Özgürlük Anıtı yakınında düzenlenen hava fişek gösterisi ise gökyüzünü aydınlattı. Yeni yıla ilk giren eyalet Maine olurken, son eyalet ise Hawaii adaları oldu.

ABD Halkı, New York\'ta Yeni Yıla Sokak Kutlamalarıyla Başladı
01.01.2024 - 13:13,
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ABD halkı, yeni yıla New York'ta sokak kutlamalarıyla başladı.

ABD'nin New York eyaletinde, binlerce kişi yeni yılı karşıladı.

Kutlamalar kapsamında, Times Meydanı'nda danslar eşliğinde konserler düzenlendi.

Ayrıca, ışık gösterilerinin yapıldığı meydanda 1 dakikalık geri sayımla yeni yıl karşılandı.

Kutlamalar sırasında Özgürlük Anıtı yakınında düzenlenen hava fişek gösterisi gökyüzünü aydınlattı.

Ülkenin yeni yıla TSİ 08.00'de giren ilk eyaleti Maine olurken, son eyaleti ise Hawaii (TSİ 13.00 ) adaları oldu.

Kaynak: AA
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