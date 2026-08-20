ABD Hürmüz Boğazı\'nda Deniz Taşımacılık Koridoru Kurdu

WASHINGTON, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'na girişe ve boğazdan çıkışa imkan veren bir deniz taşımacılığı koridoru kurdu. Gizlice hayata geçirilen koridor yoluyla her gün milyonlarca varil petrol taşınabileceği bildiriliyor.

Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı çarşamba günkü haberine göre, İran'la yürütülen barış görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedilemezken, ABD ordusunun birkaç haftadır yürüttüğü gizli operasyon kapsamında her gece 15-20 petrol tankeri, Umman sahil şeridi boyunca uzanan güney kanalından Hürmüz Boğazı'na girip çıkıyor.

ABD'li yetkililere göre, koridor üzerinden gerçekleştirilen günlük ortalama ihracat, sürekli artarak 10 milyon varile yaklaşmış durumda.

Haberde konu hakkında doğrudan bilgi sahibi bir ABD'li yetkilinin, "Hürmüz Boğazı'nın güney şeridi iki aydır kontrolümüz altında. İran Devrim Muhafızları sorun çıkarabiliyor, ancak boğazın kontrolü onlarda değil. Kontrol bizde" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde, İran'ın seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının koruma sağladığı kaydedildi. Bazı gemilerin İran saldırılarının hedefi olduğu ancak çoğu saldırının ABD ordusu tarafından durdurulduğu ifade edildi.

ABD'li yetkililerden biri, ABD güçlerinin bu haftanın başından bu yana İran'a ait 8 İHA ve 2 seyir füzesini düşürdüğünü belirtti.