ABD, İran'a 7 Bin Hedef Vurdu
ABD, İran'a 7 Bin Hedef Vurdu

19.03.2026 17:05
ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran'a yapılan saldırılarda 7 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'a saldırıların başlamasından bu yana 7 binden fazla hedefi vurduklarını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Hegseth, "Hedefimiz değişmedi. Planımız İran'ın füze fırlatıcılarını ve savunma sanayi altyapısını imha ederek bunların yeniden kurulmasını engellemek, donanmalarını yok etmek ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak." şeklinde konuştu.

Saldırıların başlamasından bu yana İran'da 7 binden fazla hedefi vurduklarını ifade eden Hegseth, "Tıpkı dün olduğu gibi bugün de şimdiye kadarki en büyük, en kapsamlı saldırı yapılacak." dedi.

Hegseth, İran'ın insansız hava aracı (İHA) programlarını destekleyen fabrikaların ve üretim hatlarının büyük ölçüde tahrip edildiğini, yüzlerce savunma sanayi tesisini doğrudan vurduklarını belirtti.

İran'ın balistik füze üretme kabiliyetinin büyük darbe aldığını vurgulayan Hegseth, saldırıların başlangıcından bu yana balistik füze saldırılarının yüzde 90 oranında azaldığını, İHA'ların yüzde 90'ının düşürüldüğünü kaydetti.

İran'a ait 120'den fazla geminin hasar aldığını veya batırıldığını kaydeden Hegseth, "Bir zamanlar sahip oldukları 11 denizaltı da artık yok. Askeri limanları işlevsiz hale geldi." diye konuştu.

Hegseth, hasarın gerçek boyutunun birkaç gün içerisinde ortaya çıkacağını dile getirdi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştiren Hegseth, "Hala Biden'ın oluşturduğu ortamla uğraşıyoruz. O dönemde mühimmat stokları tüketiliyordu ve kendi ordumuza değil, Ukrayna'ya gönderiliyordu. Sonuç olarak, bizim düşüncemiz bu mühimmatların şu anda kendi çıkarlarımız için harcanması gerektiği yönünde." ifadesini kullandı.

Saldırıların devamı mesajı

Caine de İran'a ait yer altı tesislerinin özel sığınak delici mühimmatlarla vurulduğunu, böylece stratejik depoların imha edildiğini kaydetti.

General Caine, şimdiye kadar 120'den fazla gemi ve 44 mayın gemisinin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Hark Adası'ndaki askeri altyapıya yönelik 90'dan fazla hedefe hassas saldırılar düzenlendiğini aktaran Caine, "İran'ın savunma sanayi altyapısına yönelik saldırılarımıza devam ediyoruz ve bunu sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: AA

