ABD, İran’a Karşı Üçüncü Uçak Gemisini Gönderiyor

07.03.2026 16:29
ABD, İran'a yönelik saldırılar için Doğu Akdeniz'e üçüncü uçak gemisini göndermeye hazırlanıyor.

(ANKARA) - ABD'nin, İran'a yönelik saldırılar kapsamında bölgedeki askeri varlığını artırarak üçüncü bir uçak gemisini Doğu Akdeniz'e konuşlandırmaya hazırlandığı iddia edildi.

ABD merkezli Fox News'un haberine göre, ABD Donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisi, Kuzey Carolina açıklarındaki Hatteras Adası civarında hazırlıklarını tamamladı ve kısa süre içinde Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Haberde, uçak gemisinde onlarca savaş uçağının bulunduğu ve gemiye güdümlü füze destroyerlerinin de eşlik edeceği belirtildi. ABD halihazırda bölgede iki uçak gemisi bulunduruyor. USS Gerald R. Ford Kızıldeniz'de görev yaparken, USS Abraham Lincoln (CVN-72) ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

