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ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti - Son Dakika
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ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

ABD yönetimi, İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, saldırıya dahil olmadıklarını ve İsrail'in de bu saldırılarda dahli olmadığına inanmak için bir nedenleri olmadığını belirtti. Saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Miller, İranlı yetkililerin patlamaları terör saldırısı olarak açıkladığını hatırlattı.

ABD, İran\'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
03.01.2024 - 22:17,
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ABD yönetimi, İran'ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran'daki terör saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok." dedi.

Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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