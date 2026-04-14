ABD-İran Görüşmeleri İlerledi, Ama Sonuçsuz Kaldı

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, hafta sonu Pakistan'da yapılan ABD- İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ancak İran heyetinin anlaşmayı onaylayacak yetkiye sahip olmaması nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını, bir sonraki adımın Tahran'dan gelecek yanıta bağlı olduğunu söyledi.

ABD merkezli Fox News'e röportajda veren Vance, görüşmelerde ilerleme sağlandığını ve İran'ın müzakere tarzına dair daha fazla bilgi edinildiğini söyledi. Vance, İslamabad'daki görüşmelerde ABD heyetinin belirlediği şartların, "ya İran'ın dini lideri ya da başka bir yetkili tarafından" onaylanması gerektiğinin anlaşıldığını belirterek, İran tarafının bu onayı almak üzere Tahran'a dönmek zorunda kaldığını ifade etti.

ABD'nin temel taleplerinin İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun kontrolünü devralmak ve İran'ın yeniden uranyum zenginleştiremeyeceği bir mekanizma kurulması olduğunu belirten Vance, "Açıkçası İranlılar bu iki konuda bir miktar ilerleme kaydetti" dedi.

Hürmüz Boğazı müzakerelerin seyrini değiştirebilir

Vance, İran'ın müzakereler sırasında Hürmüz Boğazı konusunda "oyunun kurallarını değiştirmeye çalıştığını" öne sürdü. Boğazın yeniden açılmasının görüşmeler için ABD açısından ön koşul olduğunu vurguladı. Vance, İran'ın ABD şartlarını kabul etmesi durumunda "iki ülke için de çok iyi bir anlaşma" yapılabileceğini savunarak, "Seçim İran'ın. ABD Başkanı'nın da dediği gibi, kozlar bizde" ifadelerini kullandı.

Vance ayrıca ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran bağlantılı gemilere yönelik başlattığı ablukaya da değindi. Vance, dün yürürlüğe giren uygulama kapsamında, İran limanlarına giden ya da bu limanlardan gelen tüm gemilerin durdurulacağını söyledi.

ABD'nin İran bağlantılı gemilere ilişkin "çok güçlü istihbarata" sahip olduğunu ileri süren Vance, gemiler bayrak değiştirerek ablukayı aşmaya çalışsalar bile tespit edilebileceğini ifade etti.