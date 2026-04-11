ABD-Iran Görüşmeleri İslamabad'da Başladı

11.04.2026 17:03
İran ve ABD, Pakistan'ın arabuluculuğunda müzakerelere başladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişleri tartışmalı.

(ANKARA) - ABD ile İran arasındaki görüşmeler, İslamabad'da Pakistan'ın arabuluculuğunda başladı. İran devlet medyası, görüşmelerin başladığını duyururken, ABD medyası Hürmüz Boğazı'ndan ABD gemilerinin geçmeye başladığını iddia etti.

İran resmi haber ajansı IRNA, İslamabad'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD-İran müzakerelerinin başladığını bildirdi. Ancak görüşmelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı yürütüldüğü hala belirsiz. Beyaz Saray ise yalnızca ABD heyetinin Pakistanlı yetkililerle ikili temaslarda bulunduğunu doğrularken, İran da doğrudan görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.

Tahran, süreci Lübnan ateşkesine bağladı

Fars Haber Ajansı'na göre, Tahran görüşmeler kapsamında Lübnan'da ateşkesin tam anlamıyla uygulanmaması halinde, İsrail'in taahhütlerine uymasını sağlama sorumluluğunun Washington'da olduğunu belirtti. Bu durum, bölgesel gelişmelerin müzakere süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Trump: "Görüşmeler başladı, gerekirse harekete geçeriz"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli NewsNation'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin başladığını doğrulayarak, "İslamabad'da görüşmeler başladı. Tahran çok uzak olmayan bir gelecekte Hürmüz Boğazı'nı açacak" dedi. Trump ayrıca, müzakerelerin istenilen sonucu vermemesi halinde ABD'nin "harekete geçmeye hazır olduğunu" söyledi.

ABD gemileri Hürmüz'de mi?

ABD merkezli Axios, bazı ABD savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ileri sürdü. Haberde, bu geçişin İran ile koordineli olmadığı belirtildi. Buna karşılık İran'ın Fars Haber Ajansı, bir ABD savaş gemisinin İran'ın uyarısı üzerine geri döndüğünü öne sürdü.

Kaynak: ANKA

