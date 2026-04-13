ABD İran Limanlarına Abluka Başlatıyor

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Merkez Komutanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin pazartesi günü Doğu Saati ile saat 10.00'da "İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine" yönelik bir abluka uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya platformu X'te yayınlanan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bildirisine uygun olarak söz konusu abluka, Arap Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm İran limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine "tarafsız" bir şekilde uygulanacak.

Açıklama, Trump'ın Truth Social'da ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan gemileri engellemeye başlayacağını duyurmasından birkaç saat sonra yapıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

