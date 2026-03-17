ABD-İran Nükleer Görüşmelerinde Yeni Umut - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD-İran Nükleer Görüşmelerinde Yeni Umut

ABD-İran Nükleer Görüşmelerinde Yeni Umut
17.03.2026 19:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell, Cenevre'deki müzakerelerde savaşı önleyecek adımlar atıldığını belirtti.

İngiliz The Guardian gazetesinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD ile İran arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakere sürecine katılan İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, İran'ın son görüşmelerde ABD'ye önemli bir teklif sunduğunu kaydetti.

"BİR ANLAŞMA YAPILMAK ÜZEREYDİ"

Powell, bu adımı "İran'ın nükleer programı konusunda savaşı önleyecek seviyede önemli bir adım" ve "sürpriz" olarak nitelerken, toplantının sonunda Viyana'da teknik görüşmeler yapma konusunda mutabık kalındığını aktardı. Gazeteye konuşan bir yetkili, "Jonathan, bir anlaşmanın yapılmak üzere olduğunu düşünüyordu. Ama İran, özellikle nükleer tesislerde Birleşmiş Milletler denetimini istemiyordu." diye konuştu.

ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı
Jonathan Powell

"İNGİLİZ HEYET, İRAN'IN SUNDUĞU TEKLİFE ÇOK ŞAŞIRDI"

ABD heyetinin teknik ekip getirmediğini, Powell'ın ise İngiltere Kabine Ofisi'nden bir uzmanla toplantıya katıldığını belirten yetkili, "İngiliz heyet, İran'ın sunduğu teklife çok şaşırdı. Bu tam bir anlaşma değildi ancak bir ilerlemeydi ve İranlıların nihai teklifi olmama ihtimali de vardı. İngiliz ekip, Cenevre'deki ilerleme temelinde bir sonraki müzakere turunun devam etmesini bekliyordu." dedi.

İngiltere'nin İran'ın Avrupa'ya saldıracağı veya nükleer silah elde edeceğine dair ikna edici kanıt görmediğine de işaret edilen haberde İngiltere açısından diplomatik yolların tükenmediği de ifade edildi.

ABD-İran nükleer müzakerelerine katılan İngiliz yetkiliye göre savaşı önleyecek noktaya yaklaşıldı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-İran Nükleer Görüşmelerinde Yeni Umut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 20:15:20. #7.12#
SON DAKİKA: ABD-İran Nükleer Görüşmelerinde Yeni Umut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.