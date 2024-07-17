ABD Kongresi, Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Kongresi, Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kurulacağını söyledi. Komisyon, hızlı bir şekilde incelemeler yapacak ve mahkeme celbi yetkisine sahip olacak. Suikast girişiminin engellenmesindeki başarısızlık nedeniyle Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifa etmesi gerektiğini belirten Johnson, sorumluluğun en üst düzeyde olduğunu vurguladı. Suikast girişimi, eski ABD Başkanı Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında gerçekleşmiş ve saldırgan etkisiz hale getirilmişti.

17.07.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kurulacağını söyledi.

Johnson, Fox News'e verdiği mülakatta, ülkeyi sarsan suikast girişimini araştırmak için hızlı davranacaklarını söyledi.

Haftaya mecliste çalışmalara başlayacaklarını belirten Johnson, "Hızlı hareket edeceğiz, komisyon kuracağım, bu şekilde yapmamızın nedeni, bu hassas saldırıyla ilgili incelemelerin daha hızlı gitmesi." dedi.

Johnson, söz konusu komisyonun mahkeme celbi yetkisi bulunacağına ve iki partiden de üyelerden oluşacağına işaret ederek, "Amerikan halkının hak ettiği cevapları alabilmesi ve bu konunun temeline hızlı bir şekilde inmek için Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan oluşacak." diye konuştu.

Trump'a suikast girişiminin engellenmesindeki başarısızlık nedeniyle Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın da istifa etmesi gerektiğini belirten Johnson, bu başarısızlığın "bağışlanamaz" olduğunu söyledi.

Johnson, Cheatle'ın, saldırganın Trump'a nişan aldığı binanın çatısında neden ajanların bulunmadığına ilişkin açıklamalarının mazeret olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.

"Sorumluluk en üstten başlar"

Öte yandan, CNN'e konuşan, suikast girişiminin gerçekleştiği alana bakan Butler Bölge Savcısı Ronald Goldinger, yerel kolluk kuvvetlerine seçim miting alanı dışında görev verilmediğini söyledi.

Goldinger, o gün 23 belediyeden gelen güvenlik ekiplerinin miting alanında olduğunu belirterek, "Bana söylendiği kadarıyla miting alanı dışında bizden görevlendirilen kimse yoktu. Ekibimiz bundan sorumlu değildi. Hiyerarşi Gizli Servis'in sorumluluğundaydı." şeklinde ifadeler kullandı.

Gizli Servis'in "her şeyin doğru yapıldığından emin olması gerektiğini" belirten Goldinger, "Yani parmaklarıyla başka insanları göstermek istiyorlar. Sorumluluk en üstten başlar." sözlerine yer verdi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 14 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyetçi Parti, Mike Johnson, Donald Trump, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Kongresi, Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:25 Mustafa Sarıgül’den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım Mustafa Sarıgül'den kaset iddiası sonrası yeni açıklama: Leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım
19:05 Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu Evleri su bastı, yollar göle döndü Ankara ve 3 kenti sağanak vurdu! Evleri su bastı, yollar göle döndü
18:49 Tavuk çiftliğinde cinayet Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor Tavuk çiftliğinde cinayet! Polis her yerde İYİ Partili ismi arıyor
17:35 Merkez Bankası’ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
14:44 Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi Kızı TBMM kadrosuna alınan Destici, dudak uçuklatan maaş iddiasına belgeyle yanıt verdi
20:13 Fazla kilolarıyla gündem olmuştu Ndombele’den çok konuşulacak Galatasaray itirafı Fazla kilolarıyla gündem olmuştu! Ndombele'den çok konuşulacak Galatasaray itirafı
19:20 Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay Haftalar sonra yavrusunu kucağına alacaktı! 26 yaşındaki annenin ölümünde kahreden detay
19:16 Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi FETÖ’cüler artık içeriden çıkamayacak Yargıtay, Genelkurmay çatı davasıyla ilgili karar verdi! FETÖ'cüler artık içeriden çıkamayacak
18:32 Fenerbahçe’ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş’a veda etti Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş'a veda etti
18:21 7 ağır vasıta birbirine girdi Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var 7 ağır vasıta birbirine girdi! Otoyolun savaş alanına döndüğü kazada ölü ve yaralılar var
17:49 Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı Bastonlu 70 yaşındaki adama pusu kurup gözünü kırpmadan dayak attı
17:09 8 milyon euro ödenecek Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin’i KAP’a bildirdi 8 milyon euro ödenecek! Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi
16:45 İmamoğlu’na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanık için karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 22:00:17. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Kongresi, Trump'a yönelik suikast girişimini araştırmak için komisyon kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement