ABD'li Bakan Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi askerden sessizlik uyarısı aldı

ABD'li Bakan Hegseth, Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi askerden sessizlik uyarısı aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve beraberindekiler, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı'nda fotoğraf çektirirken gürültü yapınca nöbetçi askerden sessizlik uyarısı aldı. Kameralara yansıyan anlar sosyal medyada tepki çekti.
Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Gaziler Günü anma töreninden sonra hatıra fotoğrafı çektirirken gürültü yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile beraberindekiler, görevli nöbetçi asker tarafından "sessiz olmaları" konusunda uyarıldı.
Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninden sonra yaşanan ve kameralara yansıyan anlar, sosyal medyada ilgi çekti.
Törenin ardından Meçhul Asker Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektiren Hegseth ve beraberindekiler, fotoğraf çekiminin ardından bölgeden ayrılırken yüksek sesle gülüp konuşunca anıtta görevli nöbetçi askerin sesli uyarısıyla karşılaştı.
Gruptan yükselen kahkahaların hemen ardından nöbetçi askerin, "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır." şeklinde yüksek sesle yaptığı uyarı kameralara yansıdı.
Sosyal medyada söz konusu olayla ilgili Hegseth ve beraberindekilere tepki gösteren birçok kullanıcı, askeri bir anıtın yanında herkesin daha saygılı olması gerektiği yönünde görüşlerini paylaştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?