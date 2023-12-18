ABD, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenlerin kontrolünü geçici olarak durduruyor

ABD, Meksika sınırındaki yasa dışı göçmenlerin kontrolü için iki noktada demir yolu operasyonlarını geçici durduruyor.

CNN'nin haberine göre, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminden (CBP) yapılan açıklamada, ABD'ye yasa dışı giren göçmenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, düzensiz göçmenlerin kontrolü için bölgeye personel yönlendirilmesi amacıyla ülkenin Meksika ile sınırı olan Texas eyaletine bağlı El Paso ve Eagle Pass kentlerindeki uluslararası demir yolu geçiş köprülerinde operasyonların geçici durdurulacağı duyuruldu.

Sınır güvenliğinin gerektiği şekilde öncelik olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, göçmen sayısındaki artışın ulusötesi suç örgütleri ve kartellerin insanları yanlış bilgilendirmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada, göçmenleri Meksika'dan yük trenleriyle getiren kaçakçılık örgütlerinin son zamanlarda yeniden canlandığına işaret edildi.

Bu durumun ele alınması ve bölgeye personel takviyesi için ilave önlemler uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, uygulamanın yerel saatle 08.00'de yürürlüğe gireceği kaydedildi.

CBP, 28 Ekim'de Meksika'dan ABD'ye yasa dışı geçişlerde en yoğun koridor olarak bilinen Eagle Pass'ta bulunan sınır kapısındaki iki köprüden birini araç girişlerine kapatmıştı.