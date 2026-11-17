ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, 1983 yılında Beyrut'taki kışlaya düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 241 ABD askeri anısına Beyrut Büyükelçiliğinde görevli deniz piyadeleriyle birlikte 20 şınav çekti.

Resmi ziyaret kapsamında Lübnan'da bulunan Waltz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğini koruyan deniz piyadeleriyle yan yana 20 şınav çektiği görüntüleri paylaştı.

Waltz, yaptığı paylaşımda, "1983 yılında İran'ın talimatıyla gerçekleştirilen Hizbullah bombalı saldırısında 241 Amerikalı öldürüldü. Onların fedakarlığı, İran ve onun uzun terör geçmişi konusunda gerçekleri net bir şekilde görmeye devam etmemizin sebebidir." ifadelerini kullandı.