ABD'nin California Eyaletinde Orman Yangınları: 350 Bin Dönüm Alan Yandı, 134 Bina Küle Döndü - Son Dakika
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ABD'nin California Eyaletinde Orman Yangınları: 350 Bin Dönüm Alan Yandı, 134 Bina Küle Döndü

California eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 350 bin dönümü aşkın alan yandı, 134 bina küle döndü. Yangınlar, kuvvetli rüzgarlar nedeniyle yayılarak eyalet tarihinde kayda geçen en büyük 7'nci orman yangınları oldu. Yangınlarla mücadele eden yaklaşık 2 bin 500 itfaiye personeli bulunuyor ve yangınların sadece yüzde 10'u kontrol altına alınabildi. Yangının başlangıcının bir aracın kurumuş çalılarla dolu çukura itilmesi olduğu belirtilirken, şüpheli gözaltına alındı. Kanada'nın Jasper bölgesindeki orman yangınlarının ise aylarca sürebileceği açıklandı.

28.07.2024 12:05
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ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 350 bin dönümü aşkın alan yandı, 134 bina küle döndü.

CNN'in haberine göre, yerel itfaiye yetkilileri, 24 Temmuz'da California eyaletinin kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında başlayan ve bölgede etkisini gösteren kuvvetli rüzgarlar nedeniyle Butte ve Tehama bölgelerine yayılan orman yangınlarına müdahale etmeyi sürdürüyor.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, yangınların, 350 bin dönümden fazla alana yayıldığı ve eyalet tarihinde kayda geçen en büyük 7'nci orman yangınları olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 bin 500 itfaiye personelinin yangınla mücadelede görev aldığı aktarılan açıklamada, yangınlar nedeniyle 134 binanın yandığını, 4 bin 200 kadarının da tehlike altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yangınların sadece yüzde 10'luk kısmının dün itibarıyla kontrol altına alındığı vurgulandı.

California Valisi Gavin Newsom da yaptığı açıklamada, yangınlardan etkilenen bölgeler için olağanüstü hal ilan ettiğini, yangınların bölgedeki meskenler ile altyapıda ciddi hasar bıraktığını belirtti.

Yangın, yanan bir aracın kurumuş çalılarla dolu çukura itilmesiyle başlamış olabilir

Eyalet yetkilileri, yangının, Ronnie Dean Stout adlı bir kişinin yanan bir aracı kurumuş çalılarla dolu bir çukura itmesiyle başladığını ve şüphelinin bu gerekçeyle gözaltına alındığını ifade etti.

California Savcılığından CNN'e yapılan açıklamada da Stout'un muhtemelen kundaklama suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Kanada'nın Jasper bölgesindeki orman yangınları aylarca sürebilir

Kanada'da ulusal parklardan sorumlu Parks Canada yetkililerinden Landon Shepherd, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin batısındaki Alberta eyaletine bağlı Jasper bölgesinde etkili olan orman yangınlarının aylarca sürebileceğini açıkladı.

Shepherd, "Önümüzdeki 3 ay boyunca bu orman yangınlarıyla mücadele etmeyi sürdüreceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Jasper Ulusal Parkı'nda başlayan ve çevre bölgelere yayılan yangınlar nedeniyle 20 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirten Shepherd, yaklaşık 350 binanın hasar gördüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin California Eyaletinde Orman Yangınları: 350 Bin Dönüm Alan Yandı, 134 Bina Küle Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin California Eyaletinde Orman Yangınları: 350 Bin Dönüm Alan Yandı, 134 Bina Küle Döndü - Son Dakika
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