ABD'nin güneydoğusunda fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin güneydoğusunda fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD\'nin güneydoğusunda fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, Tennessee'de 2 ve North Carolina'da 1 kişinin ölümüne yol açtı. Fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrildi, Nashville havaalanı geçici olarak kapatıldı. Oklahoma eyaletinde ise birkaç gün önce yaşanan fırtınada 1 kişi hayatını kaybetmişti.

09.05.2024 11:13
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ABD'nin güneydoğusunda etkili olan fırtına, eyaletlerden Tennessee'de 2 ve North Carolina'da 1 kişinin ölümüne yol açtı.

ABD'nin orta kesiminde etkili olan fırtına, ülkenin güneydoğusunda da etkisini göstermeye başladı.

Tennessee eyaletinde fırtına nedeniyle elektrik hatları ve ağaçlar devrilirken, 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Nashville kentindeki havaalanı, uçak inişine geçici olarak kapatıldı.

North Carolina eyaletinde ise fırtına sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

ABD'nin orta kesimlerinde birkaç gün önce etkili olan fırtına nedeniyle pek çok bölgede uyarılar yapılmış ve acil durum ilan edilmişti.

Fırtına nedeniyle Oklahoma eyaletinde 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'nin güneydoğusunda fırtına: 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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